León XIV en el Estadio de Francia: nacimiento de una estrella del pop

para ir más lejos

“Ha nacido una estrella”podríamos decir en su lengua materna, a él, el estadounidense, elegido Papa número 267 en mayo de 2025. “¡León!” ¡León! León » : los jóvenes católicos cantan el nombre de su soberano pontífice, de pie, aplaudiendo y gritando de alegría, mientras él entra en su papamóvil, vestido con su moceta roja. El techo del Estadio de Francia se abre a la noche oscura, apenas iluminado por el foco de la luna llena. mientras leo

Es una Francia joven católica, de jóvenes de entre 17 y 35 años, venida de toda Francia, la que le acoge aquí. Exploradores (“Aquí hay muchos exploradores”observa el Papa levantando el clamor), adolescentes mayores convertidos, jóvenes padres cristianos, todos con un entusiasmo desbordante. “Hemos venido a fortalecer nuestra fe”cuenta Camille, de 32 años, que trabaja en una empresa de alojamiento compartido para personas mayores y que llegó de Lyon esa misma mañana con su marido Eloi, de 33 años, ingeniero en energías renovables. Dejaron atrás a su hija de un año. Ambos de familia practicante, perpetúan la tradición. “León XIV trabaja por la paz, cree Eloi. Queda firme y suave. Recientemente me llamó la atención su mensaje sobre la inteligencia artificial. (su encíclica “Magnifica Humanitas”, de mayo de 2026, nota del editor). Los jóvenes que están aquí esta noche se ocuparán de la IA durante toda su vida. Tienen motivos para tener miedo, quizá quieran encerrarse en sí mismos. Ver este estadio lleno de 80.000 jóvenes de todos los sectores sociales, ya sean de Seine-Saint-Denis o de Versalles, es conmovedor. » Vemos una bandera francesa flanqueada por el Sagrado Corazón de Jesús, aparecido a finales del siglo XIX, simbolizando la fe y el amor a la patria, hoy tradicionalista. También algunos sacerdotes jóvenes con sotana negra, vestimenta que desapareció después del Vaticano II, en los años 60 y 70, pero que volvió a gozar de popularidad entre ciertos tradicionalistas.

Lise, 18 años, estudiante de paramedicina, vino de Caen con su grupo de capellanía: “¡Ocupamos cinco filas!” “, ella se entusiasma. Lisa es una de estos recién conversos que están renovando la Iglesia de Francia, cada vez más numerosos en los últimos años: “A los 11 años decidí bautizarme, por voluntad propia. Los miembros de mi familia no tienen religión pero son abiertos. Me preparé para el bautismo durante un año. La Iglesia me aceptó con los brazos abiertos. Desde entonces, ha sido genial, me he ido dejando llevar. » ¿Este nuevo Papa? “Aún lo estoy descubriendo, parece simpático y como viene a Francia, vengo a verlo. »

El Papa se levanta, se pone las gafas, antes de hablar lo mejor que puede en francés, él, que tiene orígenes franceses lejanos:

“Queridos amigos (“¡guau!”), lo primero que me gustaría decir es muy simple: gracias, gracias a Dios, gracias, gracias por su valentía, por su presencia, su fe, ustedes son los santos de Francia (“¡guau!”). »

“Cuántas personas se desinteresan del prójimo o desprecian a los pobres derrochando en cosas inútiles”, dijo de nuevo, hablando extensamente.

Previamente, la velada comenzó con las canciones de la canadiense Natasha St-Pier y la exconcursante de Eurovisión Monroe. Un colectivo de rock católico estrena el éxito cristiano “Que mi boca cante tus alabanzas”provocando el trance del público y completando el calentamiento del estadio, antes de la llegada del soberano pontífice. Luego comienza un espectáculo de luz y sonido sobre el tema de los santos de la Iglesia Católica, con trajes medievales y caballos al galope. San Roque, San Luis, el sacerdote de Ars, Carlos de Foucauld, canonizados en 2022… La evocación de Santa Teresa de Lisieux, gran mística del siglo XX, suscita una ovación que no podíamos imaginar. El espectáculo finaliza con fuegos artificiales que salpican el cielo. Cuando aparece en las pantallas gigantes la imagen de la túnica de Argenteuil, una antigua prenda de lana que se supone usó Cristo y símbolo de su sufrimiento durante su Pasión, los espectadores inclinan la cabeza y se produce un gran silencio religioso. De repente escuchamos la carretera cercana, la carrera del mundo secular continúa.

Después de muchas alabanzas, amén y aleluyas, el Papa se abre paso a pie entre la multitud, acepta las manos extendidas, las toca como un rey milagroso, antes de entrar en un coche azul oscuro que se lo lleva. “Fue increíble, muy bueno.proclaman al unísono Pénélope y Hortense, de 23 años, estudiantes de la escuela de negocios por un lado, notario por el otro, procedentes de Rouen. Es tan accesible que goza de unanimidad entre los jóvenes. Tiene una mente abierta y está en forma, aunque un viaje así debe ser agotador a su edad. »