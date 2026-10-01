Bloqueo de liceos: ¿qué sabemos de las tres investigaciones abiertas por el IGPN?

Algunos estudiantes de secundaria son arrastrados al suelo, otros son apartados violentamente del movimiento. En las redes sociales circulan numerosos vídeos que cuestionan el carácter “proporcional” del mantenimiento del orden durante los bloqueos de escuelas secundarias iniciados la semana pasada en Isla de Francia, y que se extendieron, el miércoles 30 de septiembre, a 356 establecimientos en todo el territorio.

El miércoles por la tarde, Laurent Nuñez informó de 625 detenciones en un solo día y de 83 policías o gendarmes heridos. Desde el inicio del movimiento, 119 estudiantes y personal han resultado heridos, afirmó el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, en un comunicado.

Al tiempo que afirma que el uso de “ armas intermedias » por la policía es “ muy proporcional”, El Ministro del Interior anunció la apertura de tres investigaciones, encomendadas a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN). Esto es lo que sabemos después de los actos de violencia ocurridos en Saint-Ouen-l’Aumône, Sevran y Tours.

El lunes por la mañana, hacia las 10.30 horas, en el instituto Château-d’Epluches de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise), Eden L., de 14 años, recibió un disparo en la mandíbula antes de desplomarse en el suelo. La escena, difundida en las redes sociales, muestra a tres policías enfrentándolo. El estudiante de secundaria recibe un primer golpe con una porra. Él responde con una patada. A continuación, un policía, jefe de la unidad, dispara un lanzagranadas.

Según los primeros elementos comunicados por la fiscalía de Pontoise, “el menor golpeó a este funcionario quien lo empujó”. También se ha abierto una investigación por violencia contra una persona que ostenta autoridad pública. Fue confiada a la comisaría de Cergy.

Sin embargo, testimonios recogidos por varios medios indican que el adolescente se mantuvo alejado de los actos de violencia cometidos durante el bloqueo del establecimiento. “Estaba filmando la escena y recibió un primer golpe. (…) no había ningún deseo real por parte del estudiante de contactar con las fuerzas policiales, que eran tres mientras estaba solo”confió un profesor a nuestros colegas de France 3 Île-de-France. En un artículo publicado en “le Parisien”, la madre de Eden L. afirma haber recibido un vídeo de su hijo a las 10:38 horas que apoya esta hipótesis.

El adolescente fue trasladado al centro hospitalario de Pontoise tras recibir este proyectil. “Todos sus dientes superiores están rotos y le faltan cuatro dientes inferiores”. detalló su abogado, Mmi Elsa Marcel en un comunicado de prensa publicado en la red social “Sus padres, profundamente conmocionados, fueron escuchados por la IGPN y se presentará una denuncia adicional ante la fiscalía de Pontoise”escribe.

Contactada, la fiscalía confirmó la apertura de una investigación confiada al IGPN. “La unidad de ética realiza controles de alcoholemia y drogas, incauta el arma y recupera los videos”indicó el martes. La noche de este jueves, el Defensor de los Derechos también indicó que se había hecho cargo de los hechos, lo que motivó la apertura de una investigación llevada a cabo por esta autoridad administrativa independiente.

Un joven resultó herido en la cara durante un bloqueo en el instituto Balzac, en el centro de la ciudad de Tours (Indre y Loira), el miércoles. En un video publicado en redes sociales aparece sentado en el suelo, con un ojo ensangrentado. La sangre corre a sus pies. Fue trasladado a la sala de urgencias del hospital Bretonneau.

En un mensaje publicado en la red social “el origen de la lesión” no fue “no determinado”. Unas horas más tarde, publicó un nuevo mensaje indicando que “las lesiones en el ojo son compatibles con el impacto de un balón de defensa tipo LBD”.

Según la prefectura de Indre y Loira, el joven fue atendido mientras la policía, que intervino con los bomberos para poner fin a varios incendios, era atacada, en particular con lanzamientos de proyectiles.

La última investigación confiada a la IGPN se refiere a unos acontecimientos ocurridos en Sevran (Seine-Saint-Denis). Laurent Nuñez no detalló el motivo.

En Sevran, el instituto Blaise-Cendrars, bloqueado por estudiantes de secundaria, ha sido escenario de numerosos enfrentamientos en los últimos días. El 29 de septiembre, al final del día, la diputada Clémentine Autain (l’After) anunció en sus redes sociales que había informado al prefecto de policía de la violencia que había observado. “Fue muy agradable, se encendió un primer fuego que se podía apagar con un zapato”le dice a “New Obs”.

“Cuando llegó la policía montada, los jóvenes lo vivieron como una provocación. Se desató una persecución, los jóvenes fueron rodeados”continúa Clémentine Autain. El diputado relata en particular la lesión de un adolescente que recibió golpes en las rodillas y cuyos padres, “muy conmocionado”, tener “presentó una denuncia”. Ella también menciona esto. “padre de un estudiante que recibió un disparo en la pierna con una bola flash”. Por el momento, se desconoce si estos hechos son objeto de una investigación. Contactada, la fiscalía de Bobigny no respondió a nuestras solicitudes.