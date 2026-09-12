Video Para completar su imperio mediático, Vincent Bolloré intentó hacerse con los medios digitales Brut y Konbini, según revelan en exclusiva nuestros periodistas Clément Lacombe y Camille Vigogne Le Coat.

¿Y si Brut se hubiera unido al imperio mediático de Vincent Bolloré? La historia nunca se había revelado públicamente, pero el multimillonario reaccionario intentó comprar el peso pesado de los medios digitales en junio de 2025. Es una de las revelaciones de “La Droite de Dieu” (Les Arènes), el libro de investigación de nuestros periodistas Clément Lacombe y Camille Vigogne Le Coat, del que “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” publica extractos exclusivos.

Estaba lista una oferta de unos 150 millones de euros. Finalmente derrotado en este intento de adquisición por parte de Rodolphe Saadé, jefe de CMA CGM, Vincent Bolloré puso su mirada en otro jugador puro popular entre las generaciones más jóvenes: Konbini. Esta vez se encontró con la negativa de su dueño, Geoffrey La Rocca. Pero el bretón no ha dicho su última palabra. “Uno de sus amigos cercanos nos dijo que si no podía comprar un medio digital, le gustaría crear uno.confía Camille Vigogne Le Coat en el vídeo que encabeza el artículo. Esto demuestra el deseo de Vincent Bolloré de tener un impacto, no sólo entre los mayores que leen “le Journal du Dimanche” y miran CNews, sino entre todos los franceses. »

A medida que se acercan las elecciones presidenciales, hay mucho en juego. “Lo digital es algo en lo que no hemos tenido éxito”reconoce el propio Bolloré. Pero en el ámbito televisivo, periodístico y editorial, sus títulos están en orden de batalla. Omnipotente, el jefe llega incluso a participar en conferencias editoriales por videoconferencia para garantizar la adecuada difusión de sus temas favoritos. “Dijo ante la representación nacional que no tenía ningún papel en sus medios de comunicación, que sus medios eran independientes. La práctica demuestra que las cosas son muy diferentes”señala Clément Lacombe ante nuestra cámara.

Xenia Fedorova, muy cercana a Vincent Bolloré, ilustra el poder del multimillonario dentro de su grupo mediático, analizan nuestros periodistas. Impuesto al aire en CNews, en las páginas de “JDD” o incluso en las filas de los autores de la editorial Fayard, el ex director del canal RT Francia tuvo vía libre para transmitir los discursos del Kremlin. La columnista, objeto de una orden de expulsión en julio, ahora pretende continuar su trabajo en CNews desde el extranjero. Un juego de manos que expondría la cadena a “procesamiento penal”amenaza al ministro del Interior, Laurent Núñez.