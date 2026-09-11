Avance de la extrema derecha en Alemania: 6.000 manifestantes por la democracia en Sajonia-Anhalt

Avance de la extrema derecha en Alemania: 6.000 manifestantes por la democracia en Sajonia-Anhalt

Unas 6.000 personas se manifestaron en Magdeburgo, Alemania, este sábado 5 de septiembre, en vísperas de unas elecciones regionales en las que la extrema derecha alemana debería obtener una victoria histórica.

Favorito en los sondeos, Alternativa para Alemania (AfD), partido antiinmigración y rusófilo favorable a Donald Trump, aspira a tomar la delantera en el Estado federado de Sajonia-Anhalt. Sería un avance sin precedentes en Alemania desde 1945, pero no está garantizado obtener la mayoría absoluta que le garantizaría el poder.

Organizado por un colectivo de asociaciones llamado “Sajonia-Anhalt. Abierto al mundo »esta manifestación por la democracia reunió a personas de todas las edades, que se reunieron en la catedral de esta antigua ciudad de la RDA, donde se programaron discursos y conciertos.

Algunos ondeaban banderas arcoíris o sostenían carteles que proclamaban “más amor, menos odio”, “una vida mejor sin nazis”o incluso eso “La patata también es de origen extranjero”.

Hasta ahora, todos los partidos han descartado gobernar con la extrema derecha, a excepción del partido de izquierda prorruso BSW, cuyos miembros están divididos sobre este tema.

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

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