Terremoto político en Alemania: la extrema derecha gana ampliamente en Sajonia-Anhalt

Publicado el 6 de septiembre de 2026 a las 19:48, actualizado el 7 de septiembre de 2026 a las 4:06 p.m. Lectura: 1 min.

La extrema derecha alemana proclamó el domingo una victoria histórica en las elecciones en Sajonia-Anhalt y desairó al canciller conservador Friedrich Merz. Según las estimaciones de la radiodifusión pública, Alternativa para Alemania (AfD), grupo antiinmigración, rusófilo y pro-Trump, obtendría una puntuación de entre el 44 y el 44,5%, muy por delante de los conservadores (CDU), a los que se atribuye un 18,5%.

Si se confirman estos resultados, la derecha radical obtendría 39 escaños en el parlamento regional, pero se necesitan 42 para obtener una mayoría absoluta. A falta de partidos dispuestos a aliarse con AfD, sólo una mayoría absoluta en el parlamento regional garantiza a Ulrich Siegmund liderar esta pobre región de la ex RDA de 2,1 millones de habitantes. A menos que saques furtivamente de otros campos. El debate podría abrirse en el seno de la CDU.

“Hemos escrito la historia en este paísproclamó Ulrich Siegmund, líder regional de AfD, en la emisora ​​ARD. Necesitamos un cambio político fundamental en este país, con una política que finalmente vuelva a velar por nuestros propios intereses”.. Su victoria en Sajonia-Anhalt podría adquirir una dimensión aún más histórica si gana con la mayoría absoluta de los cargos electos, porque nunca desde 1945 una formación de derecha radical ha liderado una región alemana.

Los demás cursos de formación están muy lejos. Los socialdemócratas (SPD), la izquierda radical Die Linke y los Verdes rondan el 9%. Un grupo de izquierda prorruso, el BSW, espera saber si supera el umbral del 5% necesario para estar representado.

Ulrich Siegmund, de 35 años, votando entre vítores de sus seguidores en su bastión de Tangermünde, predijo que su victoria “conducirá a una recomposición del panorama político” Alemán. Si gobierna, ha prometido aumentar las expulsiones de extranjeros, modificar los programas escolares de historia, demasiado centrados para su gusto en la culpa de Alemania en el Tercer Reich, o incluso abandonar la radiodifusión pública alemana, considerada anti-AfD.

Ulrich Siegmund, estrella de las redes sociales, también juega con la nostalgia por la RDA de sus seguidores, que se consideran desfavorecidos en comparación con sus primos occidentales y los inmigrantes. El domingo llegó al colegio electoral con su esposa Julia en un Simson, un ciclomotor emblemático de la antigua Alemania del Este.

Este terremoto político provocó reacciones incluso en Francia. La victoria de la extrema derecha alemana es la “demostración de la ceguera de las políticas centristas europeas”fustigó al candidato presidencial de Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, en X.