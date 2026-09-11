La economía francesa está “estancada”, advierte el INSEE, que prevé un crecimiento del 0,4% en 2026

“Vigilancia naranja” para Francia: la economía del país “recoge” respecto a sus vecinos, por el efecto de la atonía de la demanda interna, el impacto de las olas de calor sobre la actividad o las dificultades presupuestarias, según el INSEE, que revisó fuertemente a la baja su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 0,4%.

El Instituto Nacional de Estadística, que hasta ahora había previsto un aumento del producto interior bruto (PIB) del 0,7% en el año, al igual que el Gobierno, se muestra claramente menos optimista en su informe económico trimestral publicado el jueves 10 de septiembre.

En particular: los malos datos del primer semestre del año, con una caída del PIB del 0,2% en el primer trimestre y estabilidad en el segundo. “A diferencia de sus vecinos, la economía francesa se ha estancado. A diferencia del resto de Europa, la actividad disminuyó este invierno y se mantuvo lenta en primavera. Es una sorpresa que no esperábamos”reconoció Dorian Roucher, jefe del departamento económico del INSEE, durante una rueda de prensa.

Así, la actividad siguió una serie de “trimestres vigorosos” en Alemania (+0,4% en el primer trimestre y +0,3% en el segundo), “mantuvo el ritmo en Italia” (+0,3% y +0,2%), “Siguió haciendo cabriolas en España” (+0,6% y +0,7%) y verano “dinámica” en el Reino Unido (+0,6% y +0,4%), subraya el instituto. Al lado, Francia “hizo una apariencia pálida”porque “todos los impulsores de la demanda interna” son “gripe”añade el INSEE: consumo privado lento, consumo público que crece menos rápidamente que en Alemania y España, inversión “Lastrado por la caída de la inversión pública”vinculado al ciclo electoral municipal francés.

El instituto de estadística expone cuatro razones principales para ” parar “ Francés. Entre estos, el “reversión violenta” de la actividad en obras públicas y el impacto de las olas de calor en la economía, y especialmente en la agricultura, más significativo que en otros países europeos (estimado en 0,1 puntos de crecimiento en el año). Pero también un mercado laboral. “Más degradado que en otras partes de Europa” (aumento del desempleo y atonía de los salarios) y una “Impulso presupuestario menos favorable” por el deterioro de las finanzas públicas.

Sin embargo, a finales de año, “Francia volvería a un crecimiento tímido”incluso si experimentara, en promedio anual, un aumento “tres veces menos” importante que “los vecinos de la zona euro o el Reino Unido”subrayó Dorian Roucher. El INSEE espera en su informe económico un crecimiento del 0,1% en el tercer trimestre y del 0,2% en el cuarto.

Algunos obstáculos al crecimiento “me levantaría un poco” en el segundo semestre, estima el instituto. Los efectos de las olas de calor en la agricultura ya no deberían pesar tanto en el crecimiento, porque ya se han tenido en cuenta la caída de la producción ligada a las obras públicas “se aliviaría en el otoño”mientras que el clima de negocios “se recuperó” tras sufrir el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Pero la inflación debería seguir aumentando, alcanzando el 2,9% a finales de año, frente al 2,4% en agosto, con una notable “Ola de calor transitoria en los precios de las hortalizas frescas”. Como resultado, el poder adquisitivo de los franceses debería “retroceder”un 0,4% en el año, bajo el efecto de la caída del empleo asalariado y “sorpresa inflacionaria”. Esta pérdida de poder adquisitivo afectaría “una gran parte de los hogares”detalles INSEE.

Pilar tradicional del crecimiento francés, el consumo de los hogares debería desacelerarse (+0,3% interanual), después de 2024 y 2025, que ya son lentos. Los hogares se verían obligados a recurrir a sus ahorros. Su tasa de ahorro se situaría en el 17,3% de su renta bruta (tras el 17,8% en 2025) y seguiría cayendo después de un máximo alcanzado en 2024. La inversión empresarial volvería a números rojos en 2026 (-0,3%), al igual que la de los hogares (-1,3%).

En esta tabla se describe como “sombrío”el INSEE subraya, sin embargo, que “Persisten ciertas incertidumbres”sobre los efectos de la ola de calor sobre la actividad en el tercer trimestre o la evolución de la situación en Oriente Medio. El gobierno, a su vez, dará a conocer el viernes una previsión económica actualizada.