Después de Carcasona, Louis Aliot sigue defendiendo el “caso aislado”, una retórica que se ha vuelto recurrente en la RN.

Tras la avalancha de insultos racistas, sexistas y conspirativos pronunciados por un agente de la policía municipal de Carcasona durante la manifestación nacional (RN), y revelados el miércoles 9 de septiembre en un vídeo recuperado por el “Midi-libre”Louis Aliot, alcalde RN de Perpignan, pidió disculpas pero sobre todo minimizó. Mientras le preguntaban este jueves en franceinfo por qué las personas que hacen comentarios racistas se sienten atraídas por el RN, el vicepresidente del partido hizo caso omiso “Los hay en todas partes, en todos los partidos (…) No hablan todos los días (…) pero seguro que son muchos. ». A ” caso aislado “, entonces, ¿en serio? Estos argumentos del grupo de extrema derecha son, sin embargo, bastante recurrentes, como lo demuestra el reconocimiento de Jordan Bardella, en las elecciones legislativas de 2024, sobre la presencia de “ oveja negra “.

En ese momento, el presidente de RN había justificado que su partido, tras la inesperada disolución de Emmanuel Macron, había “Tuve que invertir 577 candidatos en menos de cuarenta y ocho horas. » Entiendan: no tuvieron tiempo de comprobar el perfil de cada uno de sus candidatos. Y el eurodiputado insistió: “Lo que hay que juzgar es la reacción del partido político. Nunca he tolerado comentarios que considero contrarios a mis creencias. »

Sólo que, en cambio, las investigaciones periodísticas demostraron que las estimaciones de Jordan Bardella estaban muy lejos de los “cuatro” o “cinco” corderos perdidos. Minimización, silencio o viceversa de la acusación… Si algunos fueron convocados y otros – rara vez – excluidos por la dirección del partido, está claro que las “ovejas malas” estaban a menudo bien protegidas en el redil, como pudo comprobar “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” en su reseña no exhaustiva.

En 2020, el concejal municipal RN de Metz, Grégoire Laloux, describe, por ejemplo, “deriva social” la concesión de una subvención a la asociación LGBT+Couleurs Gaies. La líder del grupo RN en la ciudad, Françoise Grolet, dio un paso al frente en “El republicano de Lorena” y argumenta en defensa que se trata más de un conflicto personal que ideológico: “Cuando mi colega habló de deriva social, no se refería a la homosexualidad, que es una forma de vida que pertenece a todos. Lo que cuestionamos fue una asociación que era hostil hacia nosotros y que cayó en este sesgo político. »

En 2022, la defensa de los funcionarios electos de la RN llegará incluso a revertir la acusación. En noviembre, el diputado Grégoire de Fournas fue excluido temporalmente del Palacio Borbón por haber lanzado “¡Que vuelva a África!” » mientras que el diputado rebelde Carlos Martens Bilongo hizo una pregunta al gobierno sobre el Ocean Viking. Al día siguiente, en el set de TF1, Jordan Bardella discutirá “ incomprensión y torpeza » e incluso acusará al gobierno de estar aliado con la extrema izquierda para censurar a la RN.

Lo mismo ocurre con el candidato Rody Tolassy para las elecciones legislativas de 2022 en Guadalupe, que, delante de las cámaras, golpeó a un activista antirracista opuesto a mantener un dúplex con Marine Le Pen. Politis informa que entonces, el RN, interrogado por “El pato encadenado”finalmente consideró que era él “la víctima” “en este ataque extremadamente violento”.

Sin duda, es la campaña legislativa de 2024 la que causará el mayor daño a la empresa de desmonización de la RN y expondrá un poco más a la luz cierto amateurismo, como las ahora famosas “manzanas podridas”. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” también contaba entonces con cerca de un centenar.

Entre los casos más simbólicos de esta catastrófica campaña para el RN, la entrevista a Paule Veyre de Soras, candidata en la primera circunscripción de Mayenne. Preguntada en un medio local sobre las acusaciones de racismo dentro de su partido, la aspirante a diputada dijo que había “como un oftalmólogo para un judío” Y “como dentista un musulmán. » Fue especialmente durante este asunto que Jordan Bardella acuñó la terminología de “manzanas podridas. » Marine Le Pen, gritándole “juicio político”, ella minimiza en gran medida, creyendo que tales comentarios no entran en ” objetivamente ” de ” prueba de racismo “.

En algunos casos, en 2024, el partido de la llama ha llegado incluso a defender “derecho al perdón” en el caso Frédéric Boccaletti. El diputado elegido en 2022, luego reelegido en 2024 y hoy alcalde de Six-Fours-les-Plages ya tenía en su cuenta en 2024: una condena en la década de 2000 a un año de prisión, de los cuales seis meses están cerrados. “Por la violencia en reuniones con armas”acusaciones de violencia doméstica. También resulta ser el antiguo propietario de una librería especializada en libros antisemitas y que niegan el Holocausto.

En 2026, “ prensa callejera » mapeado 250 “manzanas podridas” candidatos a las elecciones municipales. Entre ellos, los compañeros de fórmula del candidato RN a la alcaldía de Brest, Yves Pagès, autores de publicaciones con connotaciones nazis o racistas en sus redes sociales. Simple “Jóvenes que saben hacer chistes en Internet”pero arrasa en lo más alto de la lista en “El Telegrama. » En Reims, cuarto en la lista de RN, Jean-Claude Philippot está inmovilizado por “ Liberación » por su actividad “conspiración” Y “antisemita” en línea. “Atajos erróneos y difamatorios”Y “ataques desde una plataforma ultraizquierdista”, barrer de nuevo la cabeza de lista Anne-Sophie Frigout.

Si en 2026 los ejecutivos de los partidos parecen menos vehementes, como lo demuestra la retórica de Louis Aliot, ciertos cargos electos continúan atacando a quienes revelan comentarios y comportamientos problemáticos. En enero, Virginie Joron, candidata de RN en Estrasburgo, llevó a los medios locales a los tribunales. Los acusó de difundir información falsa sobre una lista negra europea y de haber sido sancionada por observar elecciones en Crimea, anexada por Rusia en 2020 y realizar supuestos informes falsos de conveniencia. Al intentar romper el termómetro podemos bajar la fiebre pero no el contagio.