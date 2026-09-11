“Teoría del gran relevo”: Aurore Bergé se moja los pies incluso en su propio campo

Una ministra condenada a justificarse durante 24 horas. El miércoles 9 de septiembre por la noche, la invitada de CNews, Aurore Bergé, ministra responsable de la lucha contra la discriminación, es interrogada sobre el “gran sustituto”. Una teoría popularizada por el escritor de extrema derecha Renaud Camus y notablemente retomada por muchos terroristas. Como Brenton Tarrant, que asesinó a más de 50 personas en Christchurch (Nueva Zelanda) en 2019, o Payton Gendron, un supremacista estadounidense, que mató a una decena de personas en Buffalo (Estados Unidos) en 2022.

En el plató, junto a Christine Kelly y Mathieu Bock-Côté, se pregunta al ministro: ¿es racista la teoría del “gran reemplazo”? El ministro macronista primero elude la pregunta varias veces antes de responder: “No, no creo que sea una teoría…” Sin calificarla nunca de “racista”, aclara inmediatamente “luchar” esta teoría, según la cual la inmigración masiva deseada por las élites reemplaza a la población blanca y cristiana de Europa. Ella es “fácticamente falso”, “incluso falso porque busca crear un caldo de cultivo de miedo en nuestro país”añade, diciendo que quiere poder debatirlo.

Lo suficiente como para hacer reaccionar con asombro a varios cargos electos de izquierda. Especialmente desde que fue invitada a franceinfo este jueves por la mañana, la ministra mantuvo su análisis, estimando incluso que “El carácter racista significaría que no tenemos derecho a debatirlo”.

Justificación insuficiente para algunos, incluso en su propio bando. “ ¿Eh? ¿Estás explicando que una teoría racista se debate como una opinión política? El racismo es una OFENSA. El “gran reemplazo” no es un debate: es una teoría de la conspiración, que ha motivado ataques terroristas. pica a X Prisca Thévenot, diputada del Renacimiento cercana a Gabriel Attal. Un mensaje que no dejaron de compartir varios cargos electos de izquierda, entre ellos Benjamin Lucas (Génération. s) y Manuel Bompard (LFI).

El diputado Aurélien Rousseau, cercano al candidato presidencial socialdemócrata Raphaël Glucksmann, también expresa su “indignación”. “Es una complacencia culpable trivializar la pseudoteoría del “gran reemplazo”, que es el racismo sin adornos”cree. El banquero de inversiones Matthieu Pigasse, que también considera una candidatura de izquierda, advirtió que “ Al correr detrás de la extrema derecha, trivializan sus palabras, sus obsesiones y ahora su racismo. “.

Mientras tanto, la polémica sigue afectando al ministro. La tarde de este jueves durante una conferencia de prensa de varios ministros, esta vez sobre transparencia salarial, fue nuevamente cuestionada sobre sus comentarios. Esta vez, Aurore Bergé dijo que no quería “ (doblarse) ante las teorías falsas y mentirosas de la extrema derecha”, ni “a las exigencias de la extrema izquierda que considera que el debate público significa censura del debate público”. A modo de defensa, el ministro insiste: esta teoría no “ no sujeto a la ley “.

En su edición 2022, la CNCDH lo califica como “fantasía” y cree que “el término “gran reemplazo” dio nuevo vigor al viejo discurso xenófobo, combinándolo con argumentos identitarios”.

No es la primera vez que ciertos modos de expresión de Aurore Bergé llaman la atención. El pasado mes de febrero, no dudó en utilizar una expresión de Charles Mauras, un antisemita notorio y virulento, para hablar del LFI como partido. “anti-Francia”. En el proceso, pidió a la RN que retirara a sus candidatos de las elecciones municipales para crear un cordón sanitario contra la Francia rebelde. Una situación que además resulta embarazosa incluso dentro de sus filas. “Es su posición personal. La posición del gobierno: no estamos pidiendo a la RN que haga nada”había considerado oportuno volver a llamar a Maud Bregeon, portavoz del gobierno, para que retirara las minas.

La misma Maud Bregeon con la que, esta vez, pudo contar Aurore Bergé. Después del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno brindó un inusual apoyo deplorando una “muy mal juicio” hecha a la ministra, quien según ella “afirmó principios y valores de gran claridad” Y “recordó el estado de la ley”.