Dos emisarios de Donald Trump de camino a Moscú y Kyiv

Publicado el 5 de septiembre de 2026 a las 10:14 horas. Lectura: 2 min.

Llevan, según Donald Trump, una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania: Jared Kushner y Steve Witkoff, emisarios del presidente de Estados Unidos, se esperan en Moscú y luego en Kiev este fin de semana.

“Los enviamos para ver si podíamos hacer las cosas, y hay muchas posibilidades de que podamos”.dijo Donald Trump a los periodistas desde la Oficina Oval.

Según el medio Axios, Jared Kushner y Steve Witkoff viajarán primero a Moscú para conversar con el presidente ruso Vladimir Putin el sábado y luego viajarán a Kiev el domingo 6 de septiembre para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ya habían visitado Moscú por última vez en enero, pero esta será su primera visita a Kiev.

Donald Trump no especificó si su propuesta implicaba una cesión de territorio de Ucrania, como había insinuado anteriormente, pero sí dijo: “Tenemos una idea para la paz. »

Volodymyr Zelensky propuso respetar un alto el fuego con Rusia durante la gira de los enviados estadounidenses. “No habrá ataques aéreos por nuestra parte y Rusia debe, a cambio, garantizar un alto el fuego –sin llevar a cabo sus propios ataques aéreos– durante el tiempo necesario para llevar a cabo estas conversaciones”.declaró el presidente ucraniano en su discurso del viernes por la tarde.

Hasta el momento Moscú no ha confirmado la visita ni ha respondido a la propuesta de Volodymyr Zelensky. Y en las primeras horas del sábado, un ataque ruso a la ciudad de Kamianske, en el centro-este de Ucrania, dejó al menos cuatro muertos y cinco heridos, según las autoridades regionales.

El viaje, un acontecimiento poco común, del director de la CIA, John Ratcliffe, la semana pasada a Moscú había provocado muchas especulaciones. Según el Kremlin, se reunió con los servicios de inteligencia rusos. El Presidente de los Estados Unidos calificó este viaje como “semi-rutinario”.

Desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025, Donald Trump ha iniciado varias rondas de conversaciones para intentar encontrar una solución al conflicto, que por el momento no han dado lugar a ningún progreso tangible.

En las últimas semanas, Moscú ha incrementado sus ataques con drones y misiles día y noche sobre Kiev y otras ciudades del país, donde las alertas aéreas se suceden a un ritmo cada vez más frecuente. El viernes 4 de septiembre se produjo un espectacular ataque con drones rusos contra la sede de los servicios de seguridad ucranianos en el centro histórico de Kiev. Este verano, el ejército ucraniano también intensificó sus bombardeos en Rusia, a veces muy lejos del frente, diciendo que apuntaban a infraestructura logística, militar y energética.

Volodymyr Zelensky advirtió esta semana que el espacio aéreo ruso ahora era peligroso debido a los drones ucranianos, una advertencia que su homólogo ruso Vladimir Putin describió como “terrorista”.

Kiev dijo el miércoles que había notificado oficialmente esta situación a la Organización de Aviación Civil Internacional. Y el viernes, Moscú pidió a la OACI que “condenar” las declaraciones “ilegal” de Kyiv.