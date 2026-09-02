Vincent Bolloré, el súper Tartufo de las elecciones presidenciales

No es un candidato presidencial, pero está haciendo todo lo posible para dictar su agenda reaccionaria. A sus 74 años, el tiempo se le acaba al multimillonario Vincent Bolloré. ¿Sus objetivos? Sellar la unión de las derechas, restaurar una Francia “hija mayor de la Iglesia”, reducir el gasto público y luchar contra lo que él llama “sumergimiento migratorio”, “conquistar el Islam” y despertó la ideología. Para esta cruzada, el antiguo corsario financiero convertido en propietario de un imperio mediático utiliza todo su poder industrial. CNews, Europe 1, “le Journal du Dimanche”, Fayard o Grasset… En todas partes se aplica el mismo método: férreo control editorial, celosos propagandistas y titulares anclados en la extrema derecha.

“El multimillonario dedica ahora todo su tiempo y parte de su colosal fortuna a librar una guerra cultural y política”. resumen nuestros periodistas Clément Lacombe y Camille Vigogne Le Coat, que investigaron durante más de un año para descubrir los secretos de esta eminencia gris. En “La Droite de Dieu” (Les Arènes), de la que publicamos extractos exclusivos, pintan el impactante retrato de un multimillonario obsesionado por la salvación de su alma que sólo confía en un cuarteto de abades tradicionalistas dedicados, como él, a la “Reconquista cristiana”. Y no importa que el padre Gabriel Grimaud, su confesor desde hace tres décadas, haya sido acusado varias veces de agresión sexual. Estas cuestiones prescritas no disuadieron a nuestro Tartufo de confiarle la dirección del hogar Jean-Bosco, un centro de acogida para estudiantes católicos donde reina un clima de acoso moral y violencia psicológica. Allí Vincent Bolloré asiste a misa, a menudo en compañía de su viejo amigo Nicolas Sarkozy, ex presidente tocado por la gracia durante su estancia en la prisión de La Santé.

En política, el magnate busca al misionero ideal. “Es simple, quiero a alguien que sea económicamente liberal, pero con el programa de la Asamblea Nacional, muy fuerte en el soberano”. le confió a Valérie Pécresse en 2021. Acción incluida. Bolloré primero dio carta blanca a su amigo Eric Zemmour, la primera estrella de reacción de su canal CNews. Pero el autor de “El suicidio francés” sólo acabó obteniendo el 7% de los votos. Decepcionado, el multimillonario bretón puso sus ojos en el joven Jordan Bardella. Popular, la estrella en ascenso de RN presentaba a sus ojos la ventaja de defender una trayectoria económica proempresarial y una estrategia de fusión de derechas. Hasta que el Tribunal de Apelación de París levantó la inhabilitación de Marine Le Pen, autorizándola a presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales.

Un capricho de la Providencia para Vincent Bolloré, que difícilmente asume la presidencia de la RN: la culpa de sus deficiencias económicas, sus caprichos sociales y su aislamiento partidista. Pero el multimillonario bretón desconfía mucho más de “Derecha blanda y centrista” encarnado según él por Edouard Philippe. ¿Bruno Retailleau? La conservadora católica de Vendée lo sedujo durante un tiempo y luego lo desconcertó. El jefe está enojado por su negativa a aliarse con la extrema derecha. Para pasar página del reinado de Emmanuel Macron, a quien odia cada vez más desde la orden de expulsión de su protegido, el propagandista de Putin ¡Basta de gasto público! Éste es el significado de la publicidad dada a la “Casse du siècle”, el agitador poujadista de Sarah Knafo. Si es necesario, la joven enarque diestra tiene el perfil adecuado para sustituir a su mentor Eric Zemmour.

Bajo presión, Marine Le Pen ya ha cambiado de religión. Si mantiene su antigua promesa de restablecer la jubilación a los 62 años, la candidata RN hace gala de un nuevo rigorismo en materia de finanzas públicas: adopción de una regla de oro que limita el déficit presupuestario al 3% del PIB y propuesta, a partir de 2027, de un drástico plan de ahorro de 125 mil millones de euros. Vincent Bolloré debería agradecerlo. Las piezas de su maquinaria de guerra presidencial están encajando metódicamente.