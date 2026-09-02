Inundaciones en Nepal y Tíbet: China acusada de minimizar el costo humano

Desde que el 26 de agosto se desprendió un enorme glaciar del Himalaya, provocando una inundación devastadora en Nepal y el Tíbet, el número de víctimas ha seguido aumentando. En Nepal, la ola de agua helada y escombros dejó al menos 987 muertos y casi 3.916 desaparecidos. Por su parte, las autoridades chinas reportan sólo 16 muertos y 546 desaparecidos en el Tíbet.

Las cifras chinas que los tibetanos en el exilio y los grupos que defienden la causa sospechan están en gran medida subestimadas. Un funcionario de la ONG Campaña Internacional por el Tíbet, Tencho Gyatso, pidió a China que publique “información completa y verificable sobre daños y víctimas”. La ONG afirmó que sus fuentes en el Tíbet informaron de un costo humano “mucho más alto” y que al menos cuatro aldeas se habían visto especialmente afectadas, “Más de 300 casas destruidas y un gran número de residentes siguen desaparecidos”.

Tibet Radio, con sede en la vecina India, afirma haber recopilado información que informa de la muerte de unos veinticinco tibetanos en el Tíbet. Los tibetanos exiliados en la India, en contacto con familiares en la región de Gyirong, muy afectada, dijeron que cinco aldeas habían sido particularmente afectadas. Pidieron no ser identificados por temor a la seguridad de sus seres queridos y dijeron que se estaban celebrando ceremonias fúnebres y se estimaba que al menos veinticuatro personas habían muerto.

Beata Tikos de Tibet House en Nueva York, un centro cultural fundado por el Dalai Lama, dijo que no era sorprendente que“puede haber cierta confusión” en comunicación desde Beijing. En Australia, donde vive una comunidad tibetana de unas 3.000 personas, también afirmó Zoe Bedford, directora del Consejo del Tíbet de Australia. ” pensar “ que las autoridades chinas “minimizar la magnitud del daño”.

Según el diario británico “The Guardian”, los medios estatales chinos difundieron varios informes sobre las inundaciones y enviaron a sus propios periodistas al lugar, pero estos informes se centraban más en las operaciones de socorro que en la magnitud de los daños. Las autoridades chinas también han sancionado a diez personas acusadas de haber difundido información falsa en Internet, en particular cifras sobre muertos y desaparecidos muy superiores a las oficiales.

“Todo lo relacionado con el Tíbet se ve a través del prisma de la seguridad nacional. Por lo tanto, nadie dirá ni informará nada sin la aprobación de las más altas autoridades”.declaró al “Guardian” Steve Tsang, director del Instituto China de la Universidad SOAS de Londres.

Por su parte, Beijing rechazó estas acusaciones, calificándolas “campaña de desprestigio maliciosa”mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino asegura que la información fue difundida de manera “abierto, transparente y rápido”. Pekín, que envió tropas al Tíbet en 1950 y considera esta vasta meseta a gran altitud como parte integrante del país, se opone desde hace tiempo a las iniciativas internacionales, que considera que pueden poner en duda su soberanía. Los periodistas extranjeros enfrentan restricciones para trabajar en el Tíbet y Beijing controla estrictamente las fuentes de noticias en la región.