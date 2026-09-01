La fiesta continúa para Donald Trump: el Tribunal Supremo desbloquea la construcción de su salón de baile

Donald Trump, que ya había derribado los muros del ala este de la Casa Blanca, ahora puede sacar del suelo su carísimo salón de baile. “Me complace anunciar que la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de fallar a favor de la construcción del salón de baile/complejo militar sin más reservas, incertidumbres o amenazas”no rehuyó al presidente estadounidense en su red Truth Social. El lunes 31 de agosto, el Tribunal Supremo estadounidense autorizó la continuación de las obras de la residencia presidencial y de su ala, capaz de acoger a más de 1.000 personas para recepciones o cenas en honor de dignatarios extranjeros.

Por cinco votos contra cuatro, el Tribunal Supremo suspendió definitivamente la decisión de apelación que había bloqueado la obra. Sin pronunciarse sobre el fondo del caso, el máximo tribunal estadounidense se da tiempo para examinar los argumentos de ambas partes al tiempo que concede la reanudación del trabajo. El Presidente del Tribunal, John Roberts, pudo haber expresado su desacuerdo -junto con los tres jueces progresistas- al considerar que “Esta obra probablemente sea ilegal”, Por lo tanto, la controvertida transformación puede reiniciarse legalmente.

Al abandonar la cuestión de “la legalidad del proyecto”El lunes, la Corte Suprema dictaminó que los equipos de Trump tenían buenas posibilidades de demostrar que el Fondo Nacional para la Preservación Histórica (NTHP), la organización sin fines de lucro encargada por el Congreso para preservar los edificios históricos, no “de interés en tomar acciones para impugnar este proyecto ante los tribunales federales”. En otras palabras, es probable que la organización no se considere suficientemente perjudicada y directamente por este proyecto como para poder impugnarlo ante los tribunales. El NTHP dijo “profundamente decepcionado” por esta decisión.

El Tribunal refuerza así el capricho del presidente estadounidense en su estrategia de ignorar a toda costa las decisiones judiciales: Donald Trump ya compareció ante los medios de comunicación, el 19 de mayo, con el telón de fondo del ballet de máquinas en funcionamiento en la Casa Blanca, a pesar de la paralización de las obras que, sin embargo, le habían sido presentadas. En marzo de 2026, el juez federal de Washington, Richard Leon, decidió interrumpir las obras, recordando que si “El Presidente de los Estados Unidos es el guardián de la Casa Blanca para las futuras generaciones de familias presidenciales. ¡Sin embargo, no es el dueño! ».

La apelación contra el proyecto del multimillonario republicano aún tendrá que ser juzgada por tribunales inferiores, un proceso que podría durar varios meses, incluso años. Mientras se espera el final del drama legal, el La financiación del estridente salón de baile sigue agitando a la oposición demócrata. Trump sostiene que se financia únicamente con fondos privados, pero varios medios estadounidenses afirman que el coste de este proyecto recaería en gran medida en los contribuyentes. Una factura que sigue disparándose, pasando de 200 millones a 600 millones de dólares según las últimas estimaciones Del “Washington Post”.