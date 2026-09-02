Ex pandillero condenado por asesinar al rapero Tupac Shakur en 1996

Publicado el 1 de septiembre de 2026 a las 8:20 a. m., actualizado el 1 de septiembre de 2026 a las 10:24 a. m. Lectura: 2 min.

El jurado declaró el lunes (31 de agosto) a Duane Davis, un ex pandillero de Los Ángeles, culpable del asesinato de Tupac Shakur en 1996, a pesar de la insistencia de la defensa de que no había pruebas físicas.

Treinta años después de la muerte nunca esclarecida de la leyenda del rap, esta antigua figura de los South Side Compton Crips, una pandilla de una zona sensible de Los Ángeles, fue juzgada por haber ordenado el asesinato y proporcionar el arma homicida.

Después de deliberar sólo unas horas, el jurado lo declaró culpable de “homicidio en primer grado con uso de arma mortal”. La sentencia se conocerá el 13 de octubre.

En declaraciones a la jueza Carli Kierny después de que se anunciara el veredicto, Duane Davis dijo en la sala del tribunal que quería apelar la decisión.

Durante el último acto de este juicio, los alegatos finales de la fiscalía y la defensa duraron casi cinco horas. En su escrito de acusación, el fiscal Binu Palal, representante del estado de Nevada (suroeste), insistió en la tesis de la acusación de represalias por la paliza propinada al sobrino de Duane Davis, Orlando Anderson, en la que participó Tupac Shakur, en un ciclo de vendetta.

El acusado, a quien describió en múltiples ocasiones como un “caid” cuyas órdenes fueron obedecidas por miembros de los Crips (llamador de tiro en inglés), enfrenta cadena perpetua irreductible.

La disputa enfrentó a dos sellos musicales, Death Row Records y Bad Boy Records, fundado por Sean. “P. Diddy” Combs, cada uno de los cuales recurre a una banda rival para garantizar la protección de sus artistas, en el contexto de la guerra entre las bandas de “crips” y “Sangre” en Los Ángeles, que alcanzó su punto máximo en la década de 1990.

“Duane Davis, en la cultura de las pandillas, no podía dejar pasar esto”dijo Binu Palal, en referencia a la humillación pública de su sobrino unas horas antes del tiroteo contra Tupac Shakur. “Consiguió el arma, organizó el grupo y persiguió al señor Shakur”enumeró, insistiendo en el carácter premeditado, según él, de la actuación del acusado, ex narcotraficante, y conservando sus propias declaraciones en su contra.

Ya en 2008, Duane Davis admitió ante los investigadores que se encontraba en el Cadillac blanco desde el que se dispararon. Pero sus confidencias, que se realizaron en el marco de un acuerdo que preveía una inmunidad parcial, no podían reprocharle.

Luego, el ex pandillero habló ante los medios de comunicación, antes de publicar unas memorias comprometedoras en 2019. Dice en particular que estaba en el asiento del pasajero y pasó el arma a los ocupantes del asiento trasero, sin revelar la identidad del tirador.

Detenido en septiembre de 2023 tras esta publicación, Duane Davis, que se declara inocente, asegura ahora que su libro fue ficticio por su coautor y que se encontraba en Los Ángeles la noche del asesinato.

“Durante casi dieciocho años, Duane Davis le dijo a la policía, en la televisión, en libros y a los entrevistadores de YouTube, a cualquiera que quisiera escucharlo, que él era responsable del asesinato de Tupac Shakur. Dile que lo escuchaste declarándolo culpable”.dijo el fiscal a los jurados.

Pero el abogado defensor Michael Sanft hizo caso omiso de esas declaraciones, diciendo “solo palabras”alegando que su cliente buscaba promover las ventas de sus memorias únicamente para obtener beneficios económicos.

“Estás leyendo un libro que es ficción y no realidad, pero la fiscalía quiere hacerte creer que es de alguna manera una confesión de que él estaba allí en el momento del tiroteo”alegó, destacando la ausencia de pruebas materiales.

Nunca se encontraron ni el Cadillac ni el arma homicida. “Con todos los instrumentos a disposición de la policía, no tienen nada en este expediente que demuestre que este hombre estuvo en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996”continuó Michael Sanft.

Esa noche, disparos desde un Cadillac blanco hirieron a Tupac Shakur en Las Vegas, después de que acababa de asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson. El rapero murió seis días después, a la edad de 25 años.