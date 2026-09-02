Guerra en Ucrania: ataque ruso “masivo” deja 9 muertos en Kiev y su región

Rusia continúa bombardeando incansablemente a Ucrania. un ataque “masivo” Misiles balísticos y drones rusos mataron al menos a nueve personas en Kiev y su región, siete de ellas en un depósito ferroviario de la capital, anunciaron las autoridades ucranianas este martes 1 de septiembre por la mañana.

Al mismo tiempo, el gobernador de la región rusa de Leningrado anunció que se había producido un incendio en el importante puerto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia, objetivo de un ataque con drones.

Un nuevo ataque ruso mortal en Ucrania, tras el ataque que dejó 38 muertos la noche del 28 al 29 de agosto. “El ataque balístico costó la vida a siete personas, seis de las cuales eran empleados nuestros. Un colega está herido en el hospital”.escribió en Facebook el director de Ferrocarriles de Ucrania, Oleksandr Pertsovskyi, informando también“daños importantes”.

La administración militar de la capital informó de un total de ocho muertos y siete heridos, entre ellos tres niños, durante la noche. El ejército ruso llevó a cabo “un ataque masivo de misiles y drones de combate” y dirigido “Apuntar deliberadamente a instalaciones civiles y edificios residenciales”dijo Tymur Tkatchenko, jefe de la administración militar de la región de Kiev que rodea la capital.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció que había llevado a cabo durante la noche “un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión y vehículos aéreos de combate no tripulados”.

Según el ministerio, las fuerzas rusas bombardearon “Empresas del complejo militar-industrial, así como del sector de combustible y energía en la ciudad de Kiev y la región de Kiev, que se dedican a la producción de sistemas de misiles, sistemas no tripulados y sus componentes, así como al suministro de combustible a las Fuerzas Armadas de Ucrania”..

El ministerio también anunció que había atacado infraestructuras en los puertos ucranianos de Odessa y Chornomorsk (sur).

En Rusia, se produjo un incendio en el importante puerto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia, blanco de un ataque con drones, anunció el martes el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko.

“Se observaron daños en la zona del puerto de Ust-Luga tras el ataque con drones y se está produciendo un incendio”escribió Alexander Drozdenko en Telegram. Luego dijo que 52 drones ucranianos habían sido derribados en la región, sin que se reportaran víctimas.

Este puerto, una importante infraestructura para las exportaciones rusas de fertilizantes, petróleo y carbón, ha sido blanco de repetidos ataques con drones ucranianos en los últimos meses.