¿Por qué los europeos se niegan a actuar contra el Israel de Benjamín Netanyahu?

Con lo que ocurre en Palestina desde hace casi tres años, tanto en Gaza como en Cisjordania, a la vista de todos, ¿cómo es posible que Francia y la Unión Europea mantengan sus relaciones muy privilegiadas con el Estado de Israel, se nieguen a sancionar a sus líderes por sus declaraciones y acciones abiertamente genocidas, o incluso no hagan nada para apoyar a la Corte Penal Internacional ante los ataques de Trump y Netanyahu? ¿Cómo es posible que ninguna decisión de este tipo tenga la más mínima posibilidad de adoptarse en un futuro previsible? Esta pregunta se vuelve cada día más acuciante.

• ¿Echar la culpa a la culpa vinculada al antisemitismo europeo? No precisamente

La respuesta más clásica es recordar el drama centenario del antisemitismo europeo y la tragedia sin precedentes a la que finalmente condujo en el siglo XX.mi siglo. Sería por esta razón que los europeos no se atreverían a oponerse al gobierno israelí a pesar de los innumerables crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones del derecho internacional que comete, más allá de interminables comunicados tranquilizadores que no implican consecuencias concretas.

Por supuesto, este sentimiento de culpa existe en toda Europa, especialmente en Alemania, y eso es una suerte. Pero no puede explicar por qué los europeos aceptan ser cómplices de lo que cada vez parece más claramente un nuevo genocidio para cualquiera que siga las noticias en la región. De hecho, sería absurdo imaginar que los europeos optarían por comprometer una vez más su honor y su dignidad al permitir que se produjera otro genocidio en nombre de su sentimiento de culpa por un genocidio pasado. No tendría ningún sentido.

• ¿Por los intereses geopolíticos y económicos de Europa? De ninguna manera

A veces también mencionamos los intereses geopolíticos o económicos de Francia y Europa para explicar su pasividad ante los crímenes perpetrados diariamente por el gobierno de extrema derecha de Benyamin Netanyahu. Esto es una tontería. En realidad, observamos exactamente lo contrario: tanto en materia geopolítica como económica, esta pasividad perjudica gravemente a Europa al aislarnos del mundo en desarrollo en un momento en el que, sin embargo, necesitamos más que nunca encontrar nuevos aliados frente a las agresiones de Trump y Putin.

Los vergonzosos dobles estándares que practicamos abiertamente respecto de la Rusia de Putin y el Israel de Netanyahu debilitan el apoyo del Sur a la justa lucha de Ucrania. Todos los actores de la región saben perfectamente que, si quisiera, la Unión Europea tendría los medios para obligar al gobierno israelí a cambiar su política, en particular mediante la suspensión de su acuerdo de asociación con Israel. El hecho de que los europeos se nieguen obstinadamente a utilizar los medios de presión a su disposición nos convierte, a los ojos de la región, y con razón, en cómplices del gobierno de Netanyahu. Esto nos impide desempeñar el más mínimo papel para ayudar a llevar la paz a una zona que, sin embargo, es esencial para nuestros suministros y exportaciones, así como para la estabilidad de nuestra vecindad y de nuestras propias sociedades.

• Sólo una explicación posible (desafortunadamente): el racismo.

Si no es el resultado de nuestro sentimiento de culpa por el pasado ni de nuestros intereses geopolíticos o económicos actuales, ¿qué puede explicar la pasividad y, por tanto, la complicidad de Europa frente a la tragedia que se desarrolla en Palestina? Es difícil imaginar otra respuesta que la siguiente: en una Europa cada vez más dominada por la xenofobia y el racismo, en particular contra los musulmanes, y cada vez más liderada por una alianza de derecha y extrema derecha, el Israel de Benjamín Netanyahu es considerado hoy por la mayoría de los europeos y sus líderes como el punto avanzado en Oriente Medio de la lucha global librada, según ellos, entre el Islam y una llamada “Civilización judeocristiana”. Y en tal “guerra de civilización” existencial, todos los medios son buenos para quienes se adhieren a tesis de este tipo. Es por esta razón que los europeos deberían continuar, si no apoyando abiertamente a los líderes israelíes, al menos dejándolos actuar como quieran sin poner obstáculos en su camino, a pesar de los valores humanistas y democráticos universales que se supone que debemos defender…

Lamento llegar a esa conclusión, pero es difícil ver otra explicación posible para el comportamiento actual de los líderes franceses y europeos hacia el Israel de Benjamín Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich…

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.