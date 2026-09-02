La presencia de un ministro ruso en el G20 de Finanzas genera malestar entre los representantes de varios países

En plena guerra en Ucrania, el Ministro de Finanzas ruso pudo acudir al G20 de Finanzas en Estados Unidos. Presencia que asumió su homólogo estadounidense, organizador de los debates que tuvieron lugar durante dos días –entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre– en Asheville (Carolina del Norte). Y esto, a pesar de “desmayo” mencionado por algunos de sus aliados debido a los mortíferos ataques que lleva a cabo Moscú contra el país vecino desde 2022.

Generalmente persona non grata a los ojos de los países occidentales, el Ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, se sentó, por invitación de Washington, alrededor de la gran mesa que reunía a decenas de delegados en un majestuoso complejo hotelero al pie de los Apalaches.

También pudo hablar personalmente con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, figura clave del gobierno de Donald Trump, mejor dispuesto que su predecesor demócrata Joe Biden hacia Moscú.

En Asheville, la Unión Europea (UE) aseguró que el ministro Silouanov fuera excluido de la tradicional foto de familia. Dato inusual: los medios de comunicación se mantuvieron alejados cuando ésta fue tomada el lunes. “Ahora no es el momento de normalizar Rusia o su presencia en este tipo de reuniones”juzgó desde Asheville el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

Durante una cumbre del G20 sobre innovación celebrada paralelamente en Carolina del Norte, el problema se eludió tomando dos fotos de familia: en una, el ministro ruso está presente sin los europeos y el canadiense, en la otra, con los europeos y el canadiense sin los rusos.

Estados Unidos asumió el martes la responsabilidad de haber invitado a Rusia al terreno. “No hubo impacto” sobre las discusiones, afirmó el Ministro de Finanzas estadounidense, Scott Bessent, en una conferencia de prensa. “Sé que algunos europeos tienen un sabor amargo al respecto, pero creo que es muy importante discutirlo” con todos “poner fin a este horrible conflicto entre Rusia y Ucrania”añadió el secretario del Tesoro.

El evento estuvo, sin embargo, marcado por otras restricciones de acceso: Sudáfrica, aunque miembro permanente del grupo (como Rusia), fue excluida debido a diferencias políticas entre Pretoria y Washington.

Los organizadores también se negaron a acreditar a varios periodistas que trabajan para el “New York Times”, el “Wall Street Journal” o la agencia de prensa económica Bloomberg.

Washington es este año el organizador de una serie de reuniones del G20, que reúnen a las principales economías del mundo (China, India, Japón, Francia, etc.). La primera –la de los ministros de finanzas y los banqueros centrales– concluyó con un comunicado de prensa final de seis páginas enviado por los estadounidenses. En particular, está escrito que los ministros “enfatizar que la libertad, la seguridad y la previsibilidad de la navegación en el Estrecho de Ormuz y en todo el mundo, así como la resolución de las guerras y conflictos en curso, son esenciales para garantizar un crecimiento sostenible”.

Se precisa que el párrafo que menciona el Estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra con Estados Unidos, fue “aprobado por todos los miembros del G20 excepto China”. Beijing rechazó otros párrafos, particularmente aquellos sobre “desequilibrios globales”una mención a menudo asociada al superávit comercial del gigante asiático.

Scott Bessent aprovechó la cumbre para destacar las políticas del ejecutivo estadounidense, en particular en materia de desregulación, considerándola un combustible para el crecimiento. También pretendía convencer a otros países de que aislaran económicamente a Irán mediante sanciones.