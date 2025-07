Vigilancia naranja y roja, escuelas cerradas ... el punto en el episodio abrasador "intenso" que continuará el martes

Dieciséis de los 84 departamentos en Orange Alert cambiarán en Red Alert el martes, acaba de anunciar este lunes 30 de junio al final del día Météo Francia. Con temperaturas que pueden exceder los 40 ° C localmente, se requiere que la onda de calor dure al menos hasta mediados de la semana. Y el sur de Europa también se asfixia.









Las escuelas, empresas e individuos están llamadas a la mayor vigilancia frente a un termómetro que mostrará más de 34 ° C en toda Francia, con la excepción de los bordes del canal y cerca de las fronteras belgas y alemanas, según Météo-France.





Al mediodía, ya era más de 36 ° C en Haute-Loire según “LE Progrès” y casi 37 ° C en Burdeos según “Sud-Ouest”.









• “inaudito”





Tal extensión geográfica, “Es inaudito”dijo el Ministro de Transición Ecológica el domingo por la noche, Agnès Pannier-Runacher. Un registro previo para el número de departamentos colocados en una ola de calor naranja con fecha del 23 de julio de 2019 con 81 departamentos (80 para la ola de calor, 1 para tormentas eléctricas), dijo. Hasta el domingo, el calor era suficiente en una gran parte de Francia, con temperaturas máximas ubicadas entre 35 ° C y 38 ° C en el sur del país y alcanzando hasta 40 ° C en el sur del Mediterráneo, según la organización meteorológica nacional.









Este episodio abrasador ” intenso “ Por lo tanto, recibirá hasta el martes 84 departamentos en Orange Alert, contra el domingo 73, antes “Paroxismo” del episodio esperado a mediados de la semana, con puntos a 41 ° C y “Mínimos muy altos, entre 20 y 24 ° C o incluso un poco más localmente”especifica Météo-France. Este 50mi National Heat Wave identificada desde 1947, la 33mi Xximi Century, es parte de un contexto de calentamiento global que aumenta la intensidad y la frecuencia de las ondas de calor.





• Las empresas llamaron a “proteger a los empleados”





El domingo por la noche se celebró una reunión de crisis interministerial en Beauvau, para “Iron TODAS las instrucciones” especialmente en términos de ” salud “según el ministro del Interior, Bruno Retailleau. Al final, las empresas fueron llamadas a “Proteger a los empleados” Y para adaptar sus horarios del Ministro de Trabajo Catherine Vautrin.





Un nuevo decreto que fortalece las obligaciones de las empresas en caso de alto calor entra en vigor el martes, recordó el domingo por la noche el Ministro de Trabajo Catherine Vautrin, juzgando ” básico “ Que las empresas adoptan estas recomendaciones mientras Francia está experimentando un episodio abrasador.





El decreto, publicado hace un mes, ha “Para fortalecer las obligaciones de las empresas dándoles un sistema de vigilancia para ser respetado”dijo Catherine Vautrin en BFM-TV. “En otras palabras, la compañía debe dibujar las consecuencias de que al mediodía, en un techo, cuando es de 40 ° C, no es posible ser expuesto”dijo.









• 200 escuelas cerraron el lunes, más de mil martes





El Ministro de Educación, Elisabeth Borne, recordó las medidas que se tomarán en las escuelas durante el clima cálido, lo que puede llegar a un permiso para mantener a los niños en casa. Unas 200 escuelas públicas, de 45,000, serán parciales o de cierre total el lunes. El martes, se espera que casi 1350 escuelas estén cerradas.





Con respecto a los orales del BAC – francés para los primeros estudiantes orales para estudiantes terminales -, Elisabeth Borne llamó para mostrar “Flexibilidad” en el curso de las pruebas. “La regla es ser flexible tanto frente al personal, correctores y estudiantes” Por ejemplo en “Permitir el tiempo de paso para un estudiante que tiene una situación de fragilidad”.





• el número de onda de calor reactivada





En Francia, el número TOWL más estricto se reactivó: 0 800 06 66 66. Los ayuntamientos y las prefecturas también multiplican las recomendaciones para el público más vulnerable.





• En Ile-de-France, las restricciones de circulación se establecen





Las restricciones de tráfico, incluida la disminución de 20 km/h de la velocidad máxima autorizada en las carreteras, se decidieron a partir de este lunes en Ile-de-France, debido al clima cálido y los riesgos de contaminación, anunció la prefectura de la policía de París. Este último también recomienda limitar los viajes en automóvil y favorecer la teletrabajo. Los vehículos de mercancías pesadas de más de 3.5 toneladas también deben pasar por alto “Por la ruta de anillo Ile -de -france”.





Las restricciones se extenderán el martes, clasificadas como una ola de calor. Entre las 5:30 a.m. y la medianoche, solo los vehículos menos contaminantes, equipados con una viñeta Crit’air Clase 0, 1 y 2, se permitirán circular dentro del perímetro delimitado por la autopista A86, en París y en una parte de los pequeños departamentos de la corona.









La contaminación del aire también se está preparando para el ozono, especialmente en Auverne-Rhône-Alpes o en Bouches-Du-Rhône y Vaucluse.





• Una planta de energía nuclear





La planta de energía nuclear de Golfech (Tarn-Et-garonne) anunció que ha detenido su reactor 1, la única activa actualmente, debido al aumento de la temperatura en el vecino Garonne vinculado al clima cálido actual. La central eléctrica de Golfech toma agua de Garonne para garantizar en particular la garantía de enfriamiento de sus unidades de producción antes de devolverla.





• Fuerte aumento en el consumo de electricidad





El consumo de electricidad en Francia aumentó un 13 % el lunes en comparación con la misma fecha de hace un año. A la 1 p.m., tenía 57 Gigawatts (GW) contra poco menos de 51 GW hace un año. Estaba aumentando desde el sábado y el domingo, respectivamente 4.6 % y 7.8 % durante un año, incluso si permanece en gran medida por debajo del consumo de invierno, más importante debido a las necesidades de calefacción. El fenómeno no se debe por completo a un mayor atractivo para el aire acondicionado o los fanáticos para refrescarse, sino que también puede explicarse por las mayores necesidades de electricidad vinculadas a los centros de datos o la industria en comparación con el año pasado.