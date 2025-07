Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 7 de julio de 2025 a las 5:22 p.m.

Actualizado el 7 de julio de 2025 a las 6:38 p.m. Lectura: 3 min.







Cinco años después del inicio de las investigaciones llevadas a cabo en el Tribunal de Justicia de la República (CJR) sobre la gestión de la Covid-19, tres ex gobierno del gobierno, de los cuales Edouard Philippe se benefició este lunes 7 de julio por la tarde desde un despido.





“El Comité de Investigación de CJR ha emitido una decisión de despido”anunció Rémy Heitz, Fiscal General del Tribunal de Casación, en un breve comunicado de prensa, sin detallar las motivaciones de los magistrados.





Esta decisión no es una sorpresa. El despido requerido en mayo por el fiscal público a favor del ex primer ministro (mayo de 2017-julio de 2020), el ex Ministro de Salud Agnès Buzyn (mayo de 2017-febrero de 2020) y su sucesor Olivier Véran (febrero de 2020-mayo de 2022) retiró la perspectiva de un juicio, incluso si regresó a la comisión de instrucciones de CJR para establecer.









“Se esperaba”simplemente reaccionó a Agnès Buzyn, solicitado por AFP. Olivier Véran, por su parte, mencionado en un comunicado de prensa “Un despido sin alegría o alivio”diciendo que él “No borrará ni amenazas de muerte ni insultarán”y enviando sus pensamientos a las víctimas, sus familias y cuidadores. Edouard Philippe aún no ha reaccionado, ni su abogado.





168,000 muertes Covid-19 entre 2020 y septiembre de 2023





El CJR es la única jurisdicción capacitada para continuar y juzgar a los miembros del gobierno, primeros ministros, ministros y secretarios de estado, por delitos y crímenes cometidos en el ejercicio de sus funciones.





La información judicial se había abierto en julio de 2020 para poner en peligro la vida de los demás y la abstención voluntaria para luchar contra un desastre, luego de una serie de quejas (médicos, pacientes, sindicatos, etc.) denunciando la mala anticipación del gobierno o medidas tardías.









Según Public Health France, 168,000 personas murieron de Covid-19 entre 2020 y septiembre de 2023, la fecha en que la Organización Mundial de la Salud puso fin a la emergencia de salud global.





Las tres políticas no fueron acusadas, sino que se colocaron bajo el estatus más favorable del testigo asistido. El Tribunal de Casación había cancelado en enero de 2023 la acusación en septiembre de 2021 de Agnes Buzyn, por poner en peligro la vida de los demás.





El juez no se facilitó a juzgar “la relevancia” de las elecciones políticas





Rémy Heitz, que ejerce los deberes del fiscal público en el CJR, había explicado en mayo que las investigaciones que se centraron en la primera mitad de 2020 habían establecido que “Muchas iniciativas (tenía) El gobierno ha tomado para luchar contra la pandemia de Covid-19, evitando que se constituya el delito de abstención voluntaria para luchar contra un reclamo “ Edouard Philippe y Olivier Véran.





Con respecto a Agnès Buzyn, la oficina del fiscal del público había notado que había dejado sus deberes el 16 de febrero de 2020, antes de la primera muerte de un paciente contaminado nueve días después.









De acuerdo con estas solicitudes, que AFP sabía, si las medidas tomadas “No han sido suficientes para evitar dramas que hayan llorado a muchas familias”el código penal “No tiene como objetivo reprimir una política pública que no hubiera logrado completamente su objetivo”, “Pero las personas que se negaron voluntariamente a tomar cualquier medida que pueda luchar contra un reclamo”. “Este no es el caso del Sr. Philippe y el Sr. Véran, quienes, cada uno tiene su nivel luchando contra la epidemia de su aparición en Francia”.





“No pertenece al juez penal para juzgar sobre relevancia” elecciones hechas, a veces de“Arbitrajes entre objetivos de interés general opuestos” y en un contexto “Conocimiento científico en constante evolución”había estimado la oficina del fiscal general.





Investigación actual para poner en peligro la vida de los demás





Si las máscaras fallaron en particular para los cuidadores en el entorno liberal en marzo de 2020, esto resultó de un ” elección “ gobierno de “Priorizar los servicios hospitalarios” Y no un “Abstención de actuar”. Confinamiento, considerado demasiado tarde por los demandantes, también es un “Elección política” Para “Arbitrar entre diferentes objetivos” :: “Salud pública, libertad para ir y venir, trabajar”…





Este análisis parece divergir con el trabajo realizado por los magistrados de la Comisión de Instrucción que, incluso si han decidido un despido, enfatizó, “Centralización excesiva”, “La demasiada complejidad de los dispositivos administrativos” o “Dimensionamiento insuficiente de la salud pública Francia”había notado la oficina del fiscal público en mayo.





Este archivo nutrirá la información judicial abierta contra X, en la salud pública pública del Tribunal de París, por poner en peligro la vida de los demás, los homicidios y las lesiones involuntarias.