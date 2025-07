“Es esencialmente la cuestión del déficit que dividió al Congreso de los Estados Unidos”

La adopción del Congreso de los Estados Unidos sobre el presupuesto de Donald Trump, que llamó la “Ley de un proyecto de ley grande” (la “hermosa y grande ley”) no fue simple. Después de una validación de precisión en el Senado el martes 1 de julio, este vasto texto de varios miles de millones de dólares fue adoptado definitivamente este jueves 3 de julio durante una votación final en la Cámara de Representantes.





Al acercarse a la fecha de vencimiento deseada por el inquilino de la Casa Blanca, que quería ver el proyecto de ley adoptado antes del viernes 4 de julio, la fecha del Día Nacional, los parlamentarios, incluso en las filas republicanas, han luchado por llevarse bien y estresar las consecuencias económicas que el voto de este presupuesto podría. Entrevista con Christophe Blot, economista y especialista en los Estados Unidos en el Observatorio Francés para condiciones económicas.









¿Podría el déficit anticipado de Donald Trump desestabilizar la economía estadounidense?





Christophe Blot Todas las medidas que se planifican en este presupuesto deberían aumentar el déficit presupuestario, o al menos no reducirlo, y por lo tanto dar como resultado un aumento en la deuda pública (De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, una organización responsable de no apoyar el impacto de los proyectos de ley de finanzas públicas, el texto aumentará la deuda de los Estados Unidos en más de $ 3,300 para 2034) en un no apoyo.. No es una sorpresa, se anunció durante la campaña presidencial.





Básicamente, la cantidad de deuda estadounidense (Actualmente unos $ 36,000 mil millones, o el 120 % del PIB) no es un problema, ya que Estados Unidos entra en dólares, la principal moneda de reserva internacional, que les da un cierto privilegio (Porque siempre encuentran inversores estatales, públicos y privados que probablemente compren la deuda).





Sin embargo, este presupuesto tiene una pareja a una forma de incertidumbre y versatilidad de la política económica, independientemente de los problemas presupuestarios de los Estados Unidos, lo que redujo de alguna manera la confianza que se podría tener en el dólar. Sin embargo, parece excesivo decir que Estados Unidos estará en bancarrota mañana.









¿El mantenimiento de los recortes de impuestos, que el presidente estadounidense defiende como un “renacimiento económico”, tiene un impacto en la economía del país?





Este presupuesto apoyará el poder adquisitivo de los estadounidenses, gracias a las medidas de reducción de impuestos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las acciones de reducción de impuestos que se proponen son, de hecho, extensiones de las medidas que ya se habían tomado durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).





No es como si los impuestos de los estadounidenses se reduzcan mañana enormemente. Es más bien que sin esta medida el ingreso disponible de los hogares se habría reducido.





¿Es un presupuesto que promueve el más rico?





Los recortes de impuestos en realidad Promueve a los individuos más ricos. Durante el mandato anterior de Trump, las cosas eran más ambivalentes, las tasas impositivas habían disminuido, pero se habían abolido algunos nichos de impuestos. Hoy, también hay medidas de reducción de gastos reducidos. Estos recortes presupuestarios, especialmente en los programas de seguros de salud y asistencia alimentaria, pesarán los hogares menos ricos y reducirán la cobertura de salud de varios de ellos. Para 2034, alrededor de 11 millones de hogares estadounidenses podrían perder su acceso al seguro de salud. Es una figura Importante, especialmente porque el costo de la atención en los Estados Unidos es muy alto.









¿Cómo analizar el aumento de las tarifas aduaneras que podrían intervenir el 9 de julio en este contexto?





Un aumento en Las tareas aduaneras pueden afectar a los hogares menos ricos con más fuerza. Esto se explica por la estructura de su consumo. Los más pobres gastan más en bienes de consumo y menos en servicios y ocio que los hogares más ricos. Y los bienes de consumo estarán un poco más impuestos que los servicios y el ocio.





Un cierto número de medidas apunta a los inmigrantes (impuestos del envío de dinero al extranjero, condiciones de estadía endurecidas) que participan en la producción de riqueza. ¿Cuál podría ser el impacto?





Los inmigrantes en los Estados Unidos también pagan impuestos y tienen algún poder adquisitivo (Los 47.8 millones de inmigrantes del país pagaron casi 652 mil millones en 2023, según un informe de la Organización Americana del Consejo de Inmigración). El objetivo de esta ley es sacudir bastante. Esto apuntará a los trabajadores, que se insertan en la sociedad estadounidense.





Esto podría reducir parte de la demanda estadounidense, pero también crear tensiones en ciertos sectores. Las posiciones ocupadas por estos inmigrantes no son exactamente las mismas que las ocupadas por los blancos estadounidenses. Algunos estudios muestran que esto podría generar escasez. Si no hay más inmigrantes, por ejemplo, en los servicios personales, la atención, esto también podría crear dificultades de reclutamiento. Pero, por el momento, esto no es necesariamente lo que observamos.









¿Por qué la línea económica sobre el presupuesto o las tareas aduaneras de Trump se divide dentro del Partido Republicano?





Esta es esencialmente la cuestión del déficit que dividió a los funcionarios electos del Congreso Americano. No es totalmente sorprendente. Siempre ha habido proyectos presupuestarios ofrecidos por la Casa Blanca no adoptadas como es por el Congreso.





Ya, durante el mandato de Joe Biden (Predecesor demócrata de Trump en la Casa Blanca, entre 2021 y 2025), No se han implementado varias medidas de su programa presupuestario de la campaña 2020, en particular porque la mayoría democrática fue más estricta en el Congreso.





Actualmente, Trump ha logrado tomar el control del Partido Republicano. Incluso si existen oposiciones, son relativamente moderadas. De hecho, hay parte de los republicanos que pueden preocuparse por la evolución de la deuda y su trayectoria aumentando.





¿Cuál puede ser el impacto de este presupuesto fuera de las fronteras de los Estados Unidos, especialmente en Europa?





La pregunta puede surgir en términos de competencia fiscal. Hoy, puede ser ventajoso hacer negocios e inversiones en los Estados Unidos, ya que el marco regulatorio es un poco flexible y los impuestos más ventajosos.





Sin embargo, si una empresa tiene políticas de diversidad, puede ser penalizada. Esto es parte de los factores de incertidumbre que pueden alentar a una serie de empresas extranjeras a no invertir en el mercado estadounidense.