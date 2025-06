Victory de PSG, sinagogas destrozadas, votos de Vallaud faure, la tregua a Gaza Patine, etc.

Por

1 de junio de 2025 a las 6:34 p.m. actualizó el



2 de junio de 2025 a las 9:24 am

¿No has seguido las noticias de este fin de semana del 31 de mayo y el 1 de junio? “Le Nouvel OBS” ha preparado una sesión de captura para ti.





¿Ha ganado noticias en los últimos dos días (o incluso cuatro si ha aprovechado el Puente de Ascensión)? "Le Nouvel OBS" le ofrece un resumen de la información principal para recordar este sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio.





• Campeón europeo de PSG





Una victoria abrumadora para una primera estrella. Paris Saint-Germain aplastó al Inter de Milán el sábado por la noche al ganar 5-0 en la final de la Liga de Campeones en Munich. Los jugadores del PSG no dejaron a sus oponentes ninguna oportunidad, encadenando goles durante toda la noche e infligiendo la derrota más amplia jamás registrada en la final del LDC.





En la capital, los partidarios se reunieron en el Parc des Princes, donde el partido se transmitió en pantallas gigantes, en los Campos Elíseos, prohibidos de los autos para la ocasión, y en el lugar du Trocadéro, celebró la coronación incluso antes del silbato final, con grandes incendios, canciones y bocina.









Las celebraciones duraron una buena parte de la noche y continuaron el domingo con un desfile de los jugadores que regresó de Munich en los Campos Elíseos al final de la tarde, luego una recepción en Elysée.









La noche continuará con un gran espectáculo en el Parc des Princes, el estadio del club.





• La fiesta en duelo de dos muertos





Sin embargo, la celebración fue perturbada por varios incidentes y dramas, dos personas que perdieron la vida al margen de las celebraciones. En Dax, un menor de 17 años fue noqueado durante un rally para celebrar la coronación del club parisino mientras estaba en la capital, en el distrito de 15ᵉ, un joven de veintitantos años que circulaba en un scooter fue golpeado por un automóvil y sucumbió a sus lesiones. En Grenoble, cuatro personas de la misma familia resultaron heridas, dos seriamente después de que un automóvil golpeó a la multitud celebrando la victoria del PSG.









En Coutances (Manche), un oficial de policía, llegó accidentalmente a la vista, según los primeros elementos de investigación, por un mortero de fuegos artificiales, fue colocado en coma artificial y transportado al Hospital Caen.





Durante la noche del sábado, hubo 559 arrestos, incluidos 491 en París, lo que llevó a 320 custodia policial, incluidas 254 en París.





Tres sinagogas y el Memorial de Shoah en París destrozados





El Shoah Memorial, tres sinagogas y un restaurante fueron rociados con pintura verde en la noche del viernes a sábado en París, excitando el“Indignación” Y la condena de figuras políticas de todas las rayas y la ira de Israel. Los hechos fueron observados por la policía durante sus patrullas alrededor de las 5:15 am del sábado por la mañana.









La ciudad de París presentará una queja, aseguró al alcalde PS Anne Hidalgo, en ” (condenando) con la mayor fuerza esta intimidación “. En la red social X, el ministro del interior y presidente del LR Bruno Retailleau dijo que su “Gran asco frente a estos odiosos actos que apuntan a la comunidad judía”. El presidente israelí Isaac Herzog dijo que estaba el sábado por la noche “Consternado” por “El ataque a las instituciones judías” En París, enfatizando que su bisabuelo fue el primer rabino de una de las sinagogas en cuestión.





Negociaciones por una tregua en Gaza Skate





En la Franja de Gaza, la esperanza de una tregua todavía se enfrenta a la falta de acuerdo entre Israel y Hamas después de las negociaciones relanzadas esta semana con una propuesta estadounidense.





Hamas dijo el sábado que ha respondido “Afirmativamente” En el proyecto estadounidense, pero el enviado especial de Donald Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, rechazó esta respuesta como “Completamente inaceptable”. Según Hamas, esta propuesta establece que la entrega a Israel de diez rehenes y 18 muertos, a cambio de la liberación de un “El número estuvo de acuerdo con los prisioneros palestinos” detenido por Israel.





Según Bassem Naïm, miembro de la oficina política de Hamas, el movimiento no rechazó el plan estadounidense, pero es la respuesta israelí a esta propuesta “Quien no estaba de acuerdo con todos los arreglos en los que acordamos”. Hamas, dijo, requiere una garantía de que Israel respeta un alto el fuego de 60 días y se acompaña de una afluencia de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, así como negociaciones para terminar definitivamente la guerra.





• VALLAUD VOTES FAURE





Era “la” pregunta que taraló a los socialistas desde la primera ronda de la primaria. ¿Para quien Boris Vallaud llegó en 3ᵉ Position-Behind Olivier Faure y Nicolas Mayer-Rossignol-Was Was que va a votar? ¿Y daría una instrucción de votación? Si la segunda pregunta fuera barrida el viernes por la noche, el subdirector socialista aseguró que dejaría la libertad para votar por sus votantes, votará por él por Olivier Faure, el actual jefe de la PS, anuncia en “Le Monde” este domingo. ” No es ni un cheque blanco ni una pizarra mágica “advierte, golpeando que es un ” elección personal ». ” Si se elige, Olivier Faure tendrá que responder a la aspiración por el cambio de activistas, a su voluntad de trabajar en ideas, a su deseo de ser mejor tomado en las elecciones estratégicas del partido, a su deseo de una gobernanza amplia y unida, respetando y escuchando todas las sensibilidades, porque me rechazo que esta dirección futura ocurre desde el talento de este Partido de este Partido de este Partido de este Partido de este Partido. Explica Boris Vallaud a nuestros colegas.