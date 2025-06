Controversia sobre la seguridad en París, Retailleau atrapó a las pinzas entre el RN y LFI

Por

Los desbordamientos, que dejaron a dos muertos, al margen de las celebraciones de la victoria del PSG fueron la ocasión de un pase de armas entre el Ministro del Interior, Bruno Retailleau, el rebelde adjunto Antoine Léaument y el RN.





Los desbordamientos al margen de las celebraciones de la victoria del PSG contra el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, en la noche de sábado a domingo, desafortunadamente no tienen nada nuevo. Pero fueron la ocasión para un fuerte pase de armas entre el Ministro del Interior, Bruno Retailleau, La Francia, InSumise y la Rally Nacional.









Estos dos últimos, por diferentes razones, han acusado al ministro del interior, haciéndolo responsable de los incidentes graves y la violencia que tuvo lugar. Dos personas, una menor en Dax y un hombre en París, murieron, 22 miembros de la policía resultaron heridos y 559 personas fueron arrestadas, según el Ministerio del Interior.





Uno de los primeros en dibujar es el diputado de LFI para Essonne, Antoine Léaument. Presente en los Champs-Elysées por la noche, se filma y ataca el sistema de seguridad establecido: “Bruno Retailleau organizó el Bazaar. En las líneas principales de ascenso a los Campos-Elysées, el tráfico no se corta. El bárbaro del mantenimiento del orden es él y solo”.









Luego respondió a un tweet del ministro del interior que, por la noche, estaba señalando el dedo “Bárbaros”, “llegaron a las calles de París para cometer crímenes y provocar a la policía”y para continuar: “Es insoportable que no sea posible festejar sin temor al salvajismo de una minoría de matones que no respetan nada”.









Obviamente bien reensamblado, los rebeldes elegidos continuaron sus críticas durante toda la noche: “¿Es Bruno Retailleau sádico?” En Madeleine, una de las únicas estaciones de metro abiertas cerca de los Campos-Elysées, gas lacrimógeno en profusión. Para evitar que las personas celebren la victoria en los campos, ¿ese es el proyecto? El bárbaro está en Beauvau “publica en Twitter poco después de la medianoche.





Alrededor de la 1:30 am, continúa, denunciando el “Operaciones de gases”mientras continúa filmando: “Bruno Retailleau usa métodos bárbaros. Enviar gas lacrimógeno en el medio de la multitud es extremadamente peligroso. El gerente de Chaos es él.» » Aún no mintiendo, Antoine Léaument continúa a las 3 am : “Para evitar el saqueo, coloque una fila de CRS frente a la tienda. Para bloquear una carga, mantenemos la posición y dispersamos. ¿Cuál es la relación con el envío de gases lacrimógenos en medio de una multitud pacífica? Retailleau es cero.» »





“Bárbaro”, un vocabulario con “Sugerencias racistas”





El coordinador de LFI, Manuel Bompard, dijo que Bruno Retailleo debería “Renderizar cuentas”acusándolo de haber puesto “Aceite de fuego” usando el término “Bárbaros”. También criticó las palabras de Jordan Bardella que denunció “Racailles”. “Todo este vocabulario que tiene como objetivo deshumanizar parte de la población francesa, lo encuentro extremadamente, extremadamente impactante”comentó Manuel Bompard, evocando “Subyacente” con “Sugerencias racistas” Detrás de estos términos. Frente a “Reuniones de multitudes que son muy numerosas” Durante tales festividades, “Hay problemas en términos de orden de pedido. Pero no es suficiente usar palabras escandalosas, palabras de choque para resolver los problemas”dijo. “Ayer, en las calles de París había principalmente seguidores”dijo.









“El riesgo de seguridad de esta noche se ha subestimado obviamente, y el sistema de menor tamaño. París se entrega a los manifestantes”acusado en X durante la noche de sábado a domingo, el presidente de la fiesta lejana, Jordan Bardella. “Es un fiasco, por supuesto”abundó el domingo, el vicepresidente del RN Sébastien Chenu, invitado del Gran Jurado RTL/Le Figaro/Public Sénat/M6.





Un dispositivo “a la altura” según Retailleau





En una conferencia de prensa el domingo, el ministro del interior consideró que el sistema de seguridad para evitar cualquier desbordamiento había sido “Hasta la tarea”, “La firmeza de la respuesta de seguridad (…) allí.» »





“La respuesta” a la violencia “No pueden estar solo a salvo. Aquellos que piensan que la respuesta es simplemente una doctrina del empleo de la policía se equivoca como la manifestación nacional, ya que engañan a los franceses”él respondió al RN.





En cuanto a la fiesta de Jean-Luc Mélenchon, Bruno Retailleau lo calificó como “Francia incendiaria”. “Tan pronto como surge el fuego de la violencia, los LFI se apresuran a defender sistemáticamente a los que encienden el fuego y atacan a aquellos que se supone que deben apagar el fuego”dijo, acusándolos “Para alentar la violencia”.