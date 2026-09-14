“Vi desplegarse una energía de desesperación y, al mismo tiempo, cierta alegría de hacer cosas juntos”: un ejemplo de resiliencia colectiva después de un desastre

Cuando, a principios de octubre de 2020, Morgane Ganault regresó a Breil-sur-Roya (Alpes Marítimos), donde había pasado su infancia, se vio invadida por una experiencia indescriptible. “Recuerdo un paisaje gris, casi como una fotografía en blanco y negro. Y al mismo tiempo, había una gran oleada de solidaridad aquí”. dice este ilustrador, señalando los relieves del valle de la Roya, situado a las puertas del parque nacional del Mercantour. EL “paisaje gris”, Esto es lo que dejaron los gigantescos deslaves provocados por la tormenta Alex el 2 de octubre de ese año.

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En cuanto a la “solidaridad”, es el impulso nacido tras la catástrofe, que empujó a los habitantes menos desfavorecidos a reunirse, debatir y coordinar sus esfuerzos para ayudar a los demás. “Es como si la tormenta hubiera despertado capacidades y habilidades organizativas que estaban un poco dormidas, un poco insospechadas.testifica Charles Claudo, profesor jubilado, natural del valle. Primero participamos en una recogida con los bomberos para transportar lo más rápido posible todo lo que les faltaba a las víctimas: ropa, comida, leña… A veces teníamos que buscar alojamiento para alojarlos, porque sus casas habían sido arrasadas. »

De hecho, seis años después de la tragedia, todos los pueblos que bordean el valle – Breil-sur-Roya, pero también Tende, La Brigue, Fontan… – se han recuperado en parte, pero no se ha olvidado nada: ni los 18 muertos, ni las casas, carreteras y puentes sumergidos, ni la angustia de los aldeanos privados de acceso, electricidad y agua corriente. “Un desastre de esta magnitud crea una herida en la forma de pensar de los residentes. A menudo, los más afectados son los jóvenes. confirma Charles Claudo. Pero del sentimiento de injusticia nació algo más, una alquimia que Morgane Ganault resume así: “Vi cómo se desarrollaba una energía de desesperación y, al mismo tiempo, una cierta alegría al hacer cosas juntos. Fue fascinante ver cómo personas que no estaban en absoluto capacitadas para responder a eventos extremos se organizan, basándose en sus propias habilidades. »

FREDERIC PASQUINI/HANS LUCAS VÍA AFP

Un centenar de voluntarios trabajan para revegetar las orillas del Roya, aquí el 23 de noviembre de 2023. FREDERIC PASQUINI/HANS LUCAS VÍA AFP

Esta situación de resiliencia colectiva, que da lugar a una colaboración improvisada pero eficaz, es algo que la politóloga Johanna Siméant-Germainos, codirectora de la Cátedra de Cambio Climático ENS-Macif: nuevas fracturas, nuevas puestas en común: “A veces, después de los desastres naturales, los medios de comunicación tienden a centrarse en los aspectos humanos negativos, por ejemplo, los saqueos. Existen, pero en los días en que el Estado es incapaz de actuar, también vemos a la gente común y corriente mostrar lo mejor de sí mismos”.subraya quien será una de las voces de la velada “Rehacer (juntos) cuando todo se deshaga” organizada por “le TV BUS Canal de comunicación urbana”, en colaboración con Macif.

El investigador, sin embargo, advierte contra varios clichés que circulan sobre el “heroísmo cotidiano” de las poblaciones afectadas por desastres: en particular la idea de que se traduce ante todo en acciones de valentía física, que en realidad son muy raras. “No debemos olvidar las formas esenciales y silenciosas de ayuda mutua y solidaridad: pasar a preguntar a los vecinos si todo está bien, llevar sopa, sugerir no quedarse donde la casa está inundada…” El sociólogo señala también, y sobre todo, que “La catástrofe nunca produce heroísmo estrictamente hablando. Es decir, sólo se implementa porque ya existían relaciones sociales fuertes”. Y, de hecho, dos territorios muy cercanos en términos geográficos y socioculturales pueden comportarse de maneras muy diferentes: uno mostrando mucha solidaridad y el otro no mucha. “¿Para qué? Porque las casas están juntas o alejadas unas de otras, porque la gente tiene coche o no, etc. Lo que importa es la densidad de los vínculos sociales, más que la densidad geográfica: ciertas personas que están muy aisladas, porque han llegado recientemente y hablan otra lengua, lo siguen estando porque simplemente no pensamos en ir a salvarlas. »

Una cosa es segura: en los pueblos de Roya, mártires del calentamiento global, los ciudadanos no querían que todo volviera a ser como antes. “Siendo el valle una especie de página en blanco donde todo ha sido destruido, buscamos involucrar a los habitantes en la reconstrucción, argumenta Charles Claudo, que llegó a ser uno de los administradores de Remontons La Roya. Por ello organizamos talleres sobre diferentes temas que pudieran ser de interés: movilidad, energía, alimentación, etc.” Morgane Ganault, fundadora de dos iniciativas locales, el Atelier rural en Roya y el proyecto Roya Open Sources, da testimonio de este nuevo dinamismo: “Nos dijimos: ¿por qué no imaginar, con la ayuda de arquitectos, reconstruir la zona de una manera más adaptada a los desafíos climáticos y geográficos, utilizando conocimientos tradicionales, ecoconstrucción y materiales presentes en el lugar, como madera, piedra, lana, etc.? ¡Sin olvidar, por supuesto, el aspecto estético! » En el valle, la Agencia de Transición Ecológica (Ademe) también ha financiado proyectos de ecoturismo que permiten descubrir el oficio de pastor, las plantas alimenticias, “cocina blanca” (la “cocina blanca”, que hace referencia a la gastronomía local) o las maravillas de la apicultura. Prueba de que no, la inundación no se lo llevó todo. En cualquier caso, no la resolución.