¿Regreso al futuro? El sorprendente resultado que acaba de obtener Alternativa para Alemania (AfD) al obtener el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt trae recuerdos sombríos. Esta es la primera vez desde la derrota del nazismo en 1945 que un partido de extrema derecha sale victorioso en una elección regional en Alemania, muy por delante de los conservadores de la CDU, que alcanzaron un máximo del 17%. Y aunque al AfD le faltaban, el domingo 6 de septiembre, tres escaños para tener la mayoría absoluta en este pequeño Land de 2,1 millones de habitantes, el triunfo de la lista encabezada por el preocupante Ulrich Siegmund es un terremoto político en un país que, sin embargo, tenía suficiente con vacunarse contra este tipo de ideología.

Este movimiento nacional-populista no pretende estar compuesto únicamente por “ciudadanos muy maleducados, desagradecidos, exigentes y molestos”. Su programa muestra majestuosamente el concepto de “remigración” querido por los neonazis y promete hacerles la vida difícil. “Lobby LGBTQ+” (sic), a las Iglesias (porque practican “asilo religioso”)o incluso a políticas culturales y educativas que mantuvieran “la perpetuación de una neurosis” (por ejemplo recordando las abominaciones de IIImi Reich). Estupor y temblor en el corazón de la Europa democrática. Aplausos de Eric Zemmour y Elon Musk.

Pero eso no es todo. Vladimir Putin también puede aplaudir al AfD. La victoria de un partido tan explícitamente prorruso es también la primera en Alemania. Reactiva, en un país de la antigua RDA, otro pasado menos deseable: aquel en el que el imperialismo soviético ejerció su influencia sobre Europa del Este. Una época sobre la que Putin, que era oficial de la KGB en Dresde, seguía peligrosamente nostálgico. Como si el viejo teatro de la Guerra Fría se hubiera convertido en uno de los escenarios privilegiados de la tibia guerra que ahora libra contra las democracias occidentales. ¿Regreso al futuro, otra vez?

Una cosa es segura: cuanto más se empantana en el terrible conflicto que desencadenó al intentar invadir Ucrania hace cuatro años y medio, más evita Putin las negociaciones en favor de lo que los diplomáticos llaman una “escalada” – y en particular con Alemania, pilar de la Unión Europea y principal contribuyente a Ucrania, como explicó el ex embajador francés en Moscú, Jean de Gliniasty. La “guerra híbrida” del Kremlin hasta ahora ha consistido en ciberataques y diversas injerencias. Este verano las cosas dieron un paso más cuando se encontró un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig. Una malicia criminal que Berlín atribuyó oficialmente a Rusia este 1ejem septiembre, mientras la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, hablaba de“un acto de terrorismo apoyado por un Estado” y que otros países, incluida Dinamarca, tomaron medidas, anunciando que temían un sabotaje por parte de los servicios rusos. Que, en un contexto tan tenso, el AfD exija que dejemos de sancionar a Rusia es obviamente algo para alegrarnos en Moscú.

En Francia todavía no hemos llegado a ese punto. Desde 2022, los pro Putin se han vuelto más discretos en la extrema derecha, en particular en las filas de una Agrupación Nacional que también se ha distanciado del AfD. Pero no se deje engañar. Al partido de Marine Le Pen no parece importarle el apoyo de los medios de Bolloré transformados en loros de la propaganda putiniana. Sus eurodiputados, encabezados por Jordan Bardella, votan en contra de los préstamos de la UE a Kyiv. Y su vicepresidente Louis Aliot acaba de quitarse la máscara al anunciar que quiere “cierra el grifo” ayuda a Ucrania, aunque Francia, lejos de ser tan generosa como Alemania en este sentido, también es objeto de numerosas operaciones hostiles por parte del Kremlin. Ante la intimidación de un mafioso sin ley como Putin, aboga por una extraña derrota por parte de un partido que se proclama patriótico y preocupado por la seguridad. La campaña presidencial se abre: sería una tontería no dar un lugar importante a esta guerra tibia que pretende dividir a los europeos para debilitarlos y que, si bien amenaza con calentarse algún día, corre el riesgo de contaminar abiertamente, como en Alemania, nuestra democracia.