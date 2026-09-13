“Groenlandia no quiere ser americana”, “México no es una colonia”… Trump atrae la ira de sus vecinos tras la publicación de un mapa falso

Donald Trump acaba de desatar una nueva polémica con un ” mapa “ recorriendo toda Norteamérica, México, el Caribe, Groenlandia e Islandia con la bandera de Estados Unidos, en una avalancha de mensajes en su red Truth Social.

La primera en reaccionar, Islandia anunció este martes 8 de septiembre que había convocado el día anterior al embajador estadounidense en Reikiavik. “para dejarle claro que esta imagen era totalmente inapropiada”. El presidente estadounidense está acostumbrado a publicaciones controvertidas sobre Truth Social.

Él publicó el ” mapa “ en cuestión sin título el lunes, en medio de un centenar de mensajes publicados en línea en su feed durante el fin de semana largo del Día del Trabajo.

Además de Islandia, podemos ver la pancarta tachonada de estrellas que cubre a Canadá, en guerra comercial con Washington y que Donald Trump sueña con realizar el 51mi Estado de Estados Unidos, Groenlandia, territorio autónomo danés sobre el que Donald Trump tiene aspiraciones de anexión, pero también México, Cuba, República Dominicana o incluso Jamaica, las Antillas francesas y las demás islas del Caribe.

Otros países expresaron su indignación y enojo el martes. “El gobierno groenlandés y el pueblo groenlandés han dicho repetidamente que no quieren ser estadounidenses”dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a la agencia de noticias danesa Ritzau en Nuuk, informa el medio audiovisual británico BBC. “Espero que nadie lo dude, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo”insistió.

“Durante el Mes de la Patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero, orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”escribió la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la red social X.

“Cuba, que sabe bien lo que significa haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, (…) nunca más será el de nadie. La sangre derramada por su independencia, su soberanía y su autodeterminación no habrá sido en vano y las defenderemos hasta el final.amenazó también en X al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Muchos países prefirieron ignorar esta reciente publicación de Donald Trump. Del lado francés, este martes al final de la jornada, el Quai-d’Orsay no había reaccionado.

Las publicaciones también lo muestran como un héroe en la lucha contra Irán o en un universo de ciencia ficción, a los mandos de una nave espacial que sobrevuela la Tierra plagada de explosiones.

Además de sus reivindicaciones territoriales, y poco después de cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago “América”, el presidente republicano propuso cambiar el nombre de Nuevo México a “Nueva América”. Esta última afirmación le valió una respuesta breve de uno de sus críticos más virulentos, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. “¡Callarse la boca!” »le dijo este último en X.