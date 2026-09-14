¿Qué contiene la nueva versión del gobierno de prohibir las redes sociales a menores de 15 años?

El gobierno francés presenta este lunes 14 de septiembre una nueva versión de la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, tras la censura de una ley anterior por parte del Consejo Constitucional.

“Después de un riguroso trabajo técnico, el gobierno notifica hoy nuevos documentos a la Comisión” Europeo, “un mes después de la decisión del Consejo”anunció Emmanuel Macron en la cadena X este lunes por la mañana. Esta notificación es un paso crucial para garantizar que el futuro texto legislativo cumpla con la legislación europea.

“Vamos a llegar hasta el final”aseguró Emmanuel Macron, que hizo de esta ley una cuestión importante al final de su segundo mandato, recordando haber pedido al primer ministro Sébastien Lecornu que “encontrar un camino” coherente tanto con las observaciones del Consejo Constitucional como con las exigencias del derecho europeo tras la censura de mediados de agosto. “Está hecho”estimó. Entonces, ¿qué contendría este nuevo texto?

Prohibir “funciones” en lugar de redes en el sentido literal

Según una fuente del ejecutivo que confirma información del “Fígaro”para sortear los escollos constitucionales y europeos, el Gobierno propone enumerar una decena de “características” perjudicial y/o “adictivo” para los más jóvenes, como la activación automática de vídeos, notificaciones nocturnas o comunicación con cuentas desconocidas.

Esto permitiría abordar mejor las redes sociales afectadas por la prohibición, aunque sin nombrarlas, que no estarían autorizadas por las normas europeas, esperamos de la misma fuente.

El Consejo Constitucional, por su parte, consideró que el texto adoptado por el Parlamento francés se refería “un impacto desproporcionado” a la libertad de expresión y comunicación de los adolescentes. Sin embargo, reconoció “la exigencia constitucional de proteger el interés superior del niño”.

Tener en cuenta a los padres, salvo excepciones

El texto también prevé exenciones para los adolescentes entre 13 y 15 años, previa decisión de sus representantes legales, añadió la fuente. Esto permitirá superar otro obstáculo planteado por el Consejo Constitucional: tener en cuenta el papel de los padres, subraya “El Fígaro”.

No hay detalles sobre los procedimientos de verificación de edad.

Por otro lado, si bien el Consejo está preocupado por la invasión de la privacidad de los usuarios que deben demostrar su edad para acceder a las plataformas (y, por lo tanto, potencialmente transmitir datos personales), el ejecutivo no tiene intención de especificar más estos métodos de verificación, subraya. “El Fígaro”.

Según el periódico, el Gobierno preferiría ampararse en las exigencias del derecho europeo: “ Europa es la región del mundo más avanzada en la protección de datos personales, especialmente con el RGPD. Por lo tanto, recordaremos todas las obligaciones definidas en la legislación europea”.explica una fuente anónima al periódico.

¿Hacia un texto europeo?

A finales de agosto, Emmanuel Macron también escribió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abogar por una “Texto europeo” quien establecería “Prohibición de acceso a plataformas de redes sociales para menores de 15 años” para toda la Unión Europea.

“Esta protección debe convertirse también en la norma para todos los niños europeos”insistió en su mensaje del lunes sobre X. Ursula von der Leyen formulará sus propuestas el miércoles en su discurso de regreso a clases ante el Parlamento Europeo.