Hacer que la IA contribuya a financiar nuestras pensiones

Con el regreso del presupuesto y la aproximación del horizonte presidencial, el tema de las pensiones vuelve a la mesa con su cortejo de parámetros conocidos: edad de inicio, período de cotización, nivel de las pensiones, capitalización. Si esto es un útil recordatorio de que el Partido Socialista obtuvo la suspensión de la reforma de Macron, el debate parece volvernos bastante desgastado. Sin embargo, un nuevo parámetro podría revitalizarlo apuntando (y esto es nuevo) a la base de financiación: el dividendo de la IA.

Nuestro sistema de distribución, construido en un país de pleno empleo y reconstrucción, financia las pensiones mediante aportes basados ​​en la nómina. Este acuerdo se mantiene mientras el valor producido pase a través del salario. Cuando este vínculo se erosiona, el corazón del sistema se ve amenazado. Este es el escenario que se perfila hoy con el despliegue de la inteligencia artificial. Al quitar parte de sus tareas a los empleados, se reduce estructuralmente la proporción del trabajo en el valor agregado. Como un canal que, al desviar el agua, dejaría de alimentar el molino de nuestros retiros. El valor sigue fluyendo pero el plato está seco.

Con demasiada frecuencia, cuando hablamos de IA, los políticos parecen atónitos, incapaces de actuar. Recordamos, hace año y medio, la Cumbre para la Acción sobre la IA y la puesta en escena de una carrera por la soberanía tecnológica. El trabajo y el reparto de valores quedaron lejos de las discusiones. Sin embargo, detrás del brillo de una industria predominantemente extranjera y depredadora se esconde un verdadero shock económico y social. Algunos escenarios proyectan que el 30% de las horas de trabajo serán automatizables mediante IA para 2030 (McKinsey Global Institute, 2024, nota del editor). El propio Consejo Económico, Social y Ambiental (Cese) estima que la proporción de empleos expuestos en las economías avanzadas es del 62%. Esta perspectiva exige una reacción política de tal magnitud, pues sabemos que en la economía, como en todo, no actuar equivale a sufrir. Nada, hoy, garantiza que una ganancia de productividad se transforme en salario. Para evitar que las ganancias caigan en bolsillos que ya están llenos, necesitamos un equilibrio político de poder que resulte en una regla.

A esta regla la llamamos “dividendo de IA”. En lugar de permitir que determinadas direcciones de empresas se apropien del principio y de los criterios, pedimos que este sistema se convierta en un principio legal, obligatorio y armonizado para todas las empresas. Este “dividendo de la IA” Se desencadenaría cuando un despliegue de inteligencia artificial reduzca la participación de la mano de obra en el valor añadido sin una reducción equivalente de la actividad. Esta brecha, mensurable a partir de declaraciones de uso acompañadas de un derecho de segunda opinión, indica nuestra responsabilidad. Por tanto, debe fijar nuestra ambición. Por lo tanto, este dividendo debe devolver a las costas socializadas las ganancias que se obtienen a costa de los trabajadores. Podría redistribuirse en salario o formación, pero una fracción también podría vincularse directamente a la financiación de la rama de vejez, a su vez extraída del valor añadido que la IA sustrae precisamente de la nómina. Esto equivale a devolver el agua al molino desvinculando, al menos parcialmente, la sostenibilidad de la distribución y la evolución exclusiva de esta masa salarial. Un acueducto.

Esta vía aún debe cuantificarse con precisión y, evidentemente, no evita una reforma global. Pero vale la pena analizarlo hoy, cuando la proporción de los salarios en el valor añadido sigue siendo, en Francia, elevada y la ley sobre la IA en el trabajo aún no se ha redactado. Así, diseñamos este “dividendo de la IA” respaldado por otras tres palancas necesarias: reequilibrar un sistema tributario que hoy pesa más sobre el trabajo que sobre los activos intangibles (algoritmos) destinados a automatizarlo, una condicionalidad de la ayuda pública para los usos de la IA que complementan en lugar de reemplazar el trabajo humano y, finalmente, un derecho a la reconversión que se activa automáticamente tan pronto como una profesión cruza un umbral de exposición a la IA. Desde el crédito fiscal para la investigación hasta la cuenta de formación personal, pasando por los criterios Francia 2030, todo nuestro sistema económico y nuestra estructura social del trabajo deben repensarse a la luz de los cambios contemporáneos.

La regulación de las plataformas tardó veinte años en concretarse. En cuanto a la IA y la redistribución de ganancias, no tenemos ese tiempo por delante. La literatura abunda en ejemplos que nos recuerdan que la inacción política ha servido para capturar la productividad en detrimento de los trabajadores. Un año antes de unas elecciones en las que la cuestión de las pensiones volverá con fuerza, debemos afirmar un nuevo camino que proteja los principios de solidaridad y se adapte a los avances tecnológicos. Garantizar pensiones para todos en la sociedad del futuro es el significado del dividendo de la IA.

◗ Nota que se puede encontrar íntegramente en el sitio web de Noûs, el centro de estudios del Partido Socialista.

BIOS EXPRESA

Secretario General del Partido Socialista, Pierre Jouvet es miembro del Parlamento Europeo (S&D). Ex portavoz del PS, julia martinez Es copresidente del Noûs y concejal de la oposición en Clichy-la-Garenne (Altos del Sena).