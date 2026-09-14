El avión de Zelensky casi es alcanzado por un dron mientras se dirigía a Noruega, dice Oslo: lo que sabemos

El avión que transportaba al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de Moldavia a Oslo, donde asistió al funeral del rey Harald de Noruega el miércoles 10 de septiembre, casi fue alcanzado por un dron, declaró por la tarde el primer ministro noruego, en una versión matizada por Kiev.

“Su avión casi es atropellado por un dron durante el despegue en Moldavia. Ésta es la realidad en la que vive”dijo Jonas Gahr Store a la televisión pública noruega NRK. No proporcionó más detalles sobre el incidente.

Por su parte, el portavoz del Gobierno moldavo, Dumitru Ciorici, indicó en un comunicado que Moldavia había “Cerró su espacio aéreo la tarde del 8 de septiembre, poco después de las 16.30 horas (local, 13.30 GMT) después de que su espacio aéreo fuera violado por un dron ruso llegado desde Ucrania”.

“Pasadas las 17:20 (hora local, 14:30 GMT), las autoridades confirmaron que el dron había caído y explotado a unos 160 kilómetros del aeropuerto internacional de Chisinau. Entonces se levantaron las restricciones de vuelo y el avión del presidente ucraniano despegó más tarde de lo previsto..

Volodymyr Zelensky llegó el martes por la tarde a Oslo, donde habló con Jonas Gahr Store, así como con el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, sobre la ayuda militar, incluido el apoyo a la defensa aérea, y la ayuda civil que Noruega proporciona a su país. El miércoles, el presidente ucraniano se unió a muchos otros dignatarios extranjeros para asistir al funeral del rey Harald, fallecido el 28 de agosto a la edad de 89 años.

Moldavia se ve cada vez más afectada por los drones rusos. “Sólo en agosto, 17 drones atacaron nuestro territorio. Esto es más que todo el año pasado”.subrayó el miércoles el primer ministro moldavo, Vasile Tofan. estos ponen “las vidas de nuestros ciudadanos están cada vez más en peligro”subrayó durante una reunión del Consejo de Ministros retransmitida en Facebook, hablando de“un acontecimiento extremadamente preocupante”.

Durante la noche del martes al miércoles, un ataque con drones rusos a un paso fronterizo entre Ucrania y Moldavia dejó dos personas muertas y tres heridas en el lado ucraniano, según las autoridades ucranianas. En el ataque también resultó herido un ciudadano moldavo que se dirigía en coche a Chisinau, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores moldavo. El paso fronterizo, situado a unos 70 kilómetros de la ciudad ucraniana de Odessa y a 130 kilómetros de Chisinau, resultó dañado y tuvo suspendida su actividad.