¿Vamos a odiar finalmente el verano?

Durante mucho tiempo, el verano fue mi temporada favorita. Me gustó cambiar mis jeans y mis grandes suéteres contra vestidos de luz, rastrear las terrazas al sol para tomar un vaso de blanco, durmiendo las ventanas abiertas y teniendo fresco por la mañana cuando te despiertas. Sobre todo, me gustó la cena afuera, en el tibio de la noche apenas. Dos y medio por la noche en verano, el sueño según Marguerite Duras. Incluso los pocos días en que, en París, el termómetro bordeaba los 30 grados no me alcanzaron ninguna queja. Sabía que no duraría, y que se seguiría una deliciosa sensación de liberación tan pronto como cayera el calor. Pero ese era el mundo antes. Cuando el verano no era sinónimo de horno de ensayo y olas de calor. Y que los investigadores aún no hablaban de “super-verano”, un término que designaba la extensión e intensificación de esta temporada.









En los últimos días, mientras el termómetro está en pánico en todas partes en Francia, Summer ha tomado un sabor amargo, como un poco de sabor de Campari amargo. ¿A dónde va la ligereza? Estoy triste por mi madre tan razonable que los que no salen a la tarde no salen por la tarde por temor a un golpe de calor. Estoy preocupado por mi padrastro que, a pesar de su marcapasos, quiere continuar viviendo como antes en el riesgo de su salud. Hace unos quince años, era mi abuela no agenaria a quien le recordaba amablemente el orden cuando ella también era reacia a quedarse con sus días cuando el termómetro parisino coqueteó con 35 grados. Pero fue en agosto, no en mayo o junio …





Hoy, estoy ansioso por que los veranos sobrecalentados tengan éxito y que siempre sea peor. No soy el único: a mi alrededor, siento la misma aprensión, las mismas preguntas ansiosas. ¿Estamos condenados, a largo plazo, a enclaustrar en casa en casa tres meses por año, persianas cerradas, con la luz eléctrica para cualquier luz? Para todos aquellos que no tienen acceso a la frescura, para los trabajadores al aire libre, el verano se está convirtiendo gradualmente en una temporada honesta. ¿Seguirá siendo un período de placeres, en el futuro cercano, que para los vacacionistas por el mar o los privilegiados que pusieron su aire acondicionado a fondo y, por lo tanto, agraven el calentamiento global? En el futuro, ¿se asociará la depresión estacional con los meses de verano y ya no en invierno y sus innumerables días sin luz?









Según una encuesta de YouGov, Summer seguía siendo, en 2019, la segunda temporada favorita de los franceses: el 43 % de nuestros conciudadanos lo aumentaron, casi igual a juegos con primavera, que ganó el 44 % de los votos. ¿Qué pasaría si estuviéramos rehaciendo la misma encuesta hoy? ¿Y mañana, cuando el verano es siempre más largo y siempre más ardiente? Además de la terrible salud y las consecuencias sociales de estos “sobresalientes”, por lo tanto, es un cambio cultural que es tan poco a poco. El verano o la nueva temporada de todos los peligros.