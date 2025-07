¿Por qué los gobiernos no escuchan a los investigadores?

La migración es omnipresente, en debate político como en los medios o en las redes sociales. Los investigadores, sin embargo, relativamente no son muy visibles.





Esta situación es a priori sorprendente. A pesar de los recursos significativos, los estados no parecen dominar el desplazamiento de las poblaciones y, por lo tanto, podrían beneficiarse de un intercambio con los especialistas. Sin embargo, la investigación sobre la migración es dinámica, con un número creciente de conocimiento sobre el tema.





Pero en la práctica, el diálogo entre investigadores y políticos está subdesarrollado. Una de las consecuencias de esta situación es que los gobiernos persisten en políticas que se consideran ineficaces e incluso contraproducentes por especialistas.









Este es particularmente el caso de las políticas que tienen como objetivo desarrollar África para ralentizar la inmigración. La Unión Europea dedica decenas de millones de euros, en particular a través del Fondo de Fideicomisos. Sin embargo, la investigación ha establecido desde hace mucho tiempo que el desarrollo no limita mecánicamente la emigración, hasta el punto de que el primero puede incluso, en algunos casos, promover el segundo.





Lo mismo ocurre con la respuesta al ” crisis “ Migrantes y refugiados en el Mediterráneo. Los fabricantes de decisiones, y una buena parte de la compañía con ellos, están convencidos de que Europa enfrenta un aumento sin precedentes en las llegadas de los migrantes en Europa. Sin embargo, la investigación muestra que la crisis no solo se debe a un aumento de los flujos, sino también a una política de recepción inadecuada. Al negarse a tener en cuenta este matiz, las políticas de migración solo fortalecen el control, con el riesgo de empeorar aún más la crisis.





Enfoque ideológico de los estados





Por lo tanto, la principal dificultad se deriva en el enfoque excesivamente ideológico de los estados. Muchos gobiernos son elegidos en un programa para combatir la inmigración y culpar a los migrantes, refugiados (e incluso sus descendientes) para todo tipo de problemas, desde el desempleo hasta la inseguridad hasta la cohesión social. Por lo tanto, entendemos que son hostiles a las críticas, e incluso a cualquier razonamiento ligeramente matizado.





Este enfoque divisivo inspira todas las políticas públicas. En Francia, por ejemplo, no se han adoptado no menos de 28 leyes de inmigración desde 1980. A este ritmo, cada ley se adopta antes de que se haya implementado por completo, e incluso menos evaluado. Aquí nuevamente, entendemos que los investigadores no son bienvenidos en una actividad legislativa que en gran medida cae en exhibición y gesticulación.









Esto es parte de una desconfianza más general de las ciencias sociales, que siempre han sido acusadas del idealismo, del irenismo (actitud que promueve la comprensión en lugar del conflicto), y hoy “Wokismo”. Recuerde que en 2015, un ex primer ministro dijo que “explicando” Ciertas realidades (como la radicalización), las ciencias sociales contribuyeron a la “Disculpar”.





La paradoja de la financiación de la investigación pública





Sin embargo, la realidad es un poco más compleja. La indiferencia de las autoridades públicas a la investigación no evita que lo financien.





Por lo tanto, la Comisión Europea ha publicado más de 160 millones de euros desde 2014 para universidades que trabajan en migración. En Francia, como parte del programa Francia 2030, la Agencia Nacional de Investigación (ANR) ha financiado el Instituto de Migración Convergencia (Migraciones IC) por casi 14 millones de euros desde su creación en 2017.





Esto contribuye al dinamismo de la investigación sobre la migración: más de mil investigadores se reunirán en Aubrevilliers, en la región de París, en julio de 2025 para la conferencia anual de 22ᵉ de la red europea Imiscoe, organizada por las migraciones de IC.





Sin embargo, aunque la abrumadora mayoría de estos investigadores son criticados por las políticas de migración, no cambian. Los primeros sorprendidos son los propios investigadores: en 2020, sesenta de ellos escribieron al presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para expresar su frustración de ser financiado por la comisión, pero nunca escuchó.









En una lógica de “Política basada en hechos”Sin embargo, el objetivo que muestra los donantes es comprender mejor la migración para gobernarlos mejor. Este enfoque es loable y necesario, con mayor razón en una era marcada por noticias falsaspor la influencia de los medios de comunicación abiertamente populistas y por las políticas “Anti-ciencia” En la América Trumpista. Pero debe admitirse que hay muchos obstáculos.





Investigadores a los que se puede alentar a un diálogo con políticas





Recuerde que, si los investigadores generalmente están abiertos al diálogo con los fabricantes de decisiones, así como con los medios de comunicación y la sociedad civil, no es su negocio principal.





Evolucionan en un entorno profesional que tiene su propio ritmo, necesariamente más lento que el de los medios o trastornos políticos. Sus carreras responden a lógicas específicas, en las cuales las publicaciones juegan un papel preponderante, lo que lleva a una fuerte especialización y al uso del lengua franca de investigación que es inglés.





Agreguemos que muchos funcionan en condiciones degradadas, marcados por una creciente precariación y la subfinanciación crónica de universidades. Por lo tanto, la gran mayoría de los investigadores no están capacitados, no alentados (y aún menos pagados) a diálogo con las políticas.









Esto condujo a la aparición de intermediarios, como los think tanks (como el Instituto de Política de Migración en Bruselas) o ciertos centros de investigación especializados (incluidos los “Co-Lab” en el Instituto Europeo, en Florencia). Debido a sus redes entre los fabricantes de decisiones y su capacidad para hablar con ellos, estos actores ocupan una falta. Pero su existencia también indica en qué medida el diálogo político de investigación es un ejercicio por derecho propio, que solo un puñado de investigadores de dominio.





Otra dificultad es la heterogeneidad de las posiciones de los investigadores. Desde economistas hasta antropólogos y abogados, todos son críticos con las políticas actuales, pero no por las mismas razones. Algunos los critican por desacelerar el crecimiento al limitar la inmigración del trabajo, otros por violar los derechos fundamentales, etc.





Enfrentados con esta multiplicidad de crítica, los estados fácilmente no pueden hacerlo “Comprobando” que los resultados que los arreglan. Por ejemplo, cuando las ciencias sociales documentan la vulnerabilidad de los migrantes y el papel de los contrabandistas en la inmigración irregular, los estados conservan el imperativo de luchar contra estas redes, pero olvidan que su existencia es en gran medida una respuesta al control de migración que, al prevenir la movilidad legal, alienta a los migrantes a recurrir a los contrabandistas.





Políticas de migración “Centrado en el oeste”





Finalmente, hay obstáculos más fundamentales, porque la investigación a veces fortalece las políticas que critica. Las políticas de migración son, por lo tanto, muy “Centrado en el oeste”. Europa está en pánico por la llegada de refugiados a su tierra, olvidando que la gran mayoría de ellos permanecen en los países del Sur. Sin embargo, también es en los países del norte que se produce la mayoría del conocimiento, con el riesgo de estudiar más lo que está sucediendo en Europa que en otros lugares.





Llamadas a “Decentrato” (o incluso “Descolonizar”) La investigación está aumentando, pero sigue siendo difícil escapar de este sesgo. En este sentido, la financiación europea es de doble filo: si permiten un auge en la investigación, también están orientados hacia los problemas considerados importantes en Europa, al tiempo que acentúan las desigualdades de financiación entre el norte y el sur del Mediterráneo.





Pero sobre todo, la misma noción de “Migración” no es neutral: presupone un marco estatal, dentro del cual las poblaciones y los territorios están separados por fronteras, donde los ciudadanos y los extranjeros son objeto de un tratamiento muy diferenciado. Es posible argumentar que es precisamente esta organización “Westfaliano” del mundo que evita mejores gobiernos, que testifican las múltiples interdependencias entre los estados.





Por lo tanto, el dilema es bastante claro. Los investigadores son ciudadanos como los demás y, como tal, no son externas a las realidades en las que trabajan. Por lo tanto, es lógica que la investigación se centre en los aspectos más destacados de la migración contemporánea, especialmente porque es precisamente a estas realidades que la financiación está orientada. En muchos sentidos, para producir conocimiento relevante y hablar con los políticos, los investigadores deben ” palo “ a las noticias.





Pero al hacerlo, corren el riesgo de descuidar las realidades menos visibles y, en consecuencia, para fortalecer los prejuicios que afectan la percepción social y política de la migración. Obviamente, no se trata de pedir una neutralidad científica ilusoria, sino de encontrar un equilibrio entre una lógica de investigación autónoma y la producción de conocimientos útiles para mejorar las políticas migratorias, siempre que los estados terminen escuchándolos algún día.









Antoine Pécoud Es profesor de sociología en la Universidad de Sorbonne Paris Nord, director del Departamento de Políticas del Instituto Convergencias Migraciones y miembro del Instituto Universitario de Francia. Él interviene en este tema en la Conferencia Anual de Imiscoe (Red Internacional de Investigación de Migración), que se lleva a cabo en el campus de Condorcet en Aubrevilliers (SEINE-Saint-Denis), del 1 al 4 de julio de 2025.