Unos días antes de la votación sobre la confianza, el gobierno quiere restringir la atención cubierta por la ayuda médica estatal

Publicado el 3 de septiembre de 2025 a las 11:59 a.m.

Actualizado el 3 de septiembre de 2025 a las 12:13 p.m. Lectura: 2 min.



















El primer ministro François Bayrou, entrevistado por BFMTV este miércoles 3 de septiembre justificado “Una medida de sentido común”argumentando que“No podemos pedirle a los franceses que hagan esfuerzos y no a extranjeros asociados”. “En la lista de cuidado, había balneoterapia. No es normal, no es razonable”el jefe de gobierno estaba indignado.









Un tema querido para RN y Retailleau





Menos de una semana antes del peligroso voto de confianza solicitado por François Bayrou en la Asamblea Nacional, el Gobierno se posiciona en un tema querido tanto en la manifestación nacional como al Ministro del Interior, el Jefe de los republicanos Bruno Retailleau.





La ayuda médica estatal (AME) permite a los extranjeros en un ingreso irregular y muy bajo tener una cobertura del 100 % para su atención médica. Si está en la mira de la extrema derecha y el derecho, el mundo de la salud lo defiende firmemente en nombre de la salud pública. En 2024, el AME representó un gasto de 1.200 millones de euros por parte del estado, que representa aproximadamente el 0.5 % de los gastos de salud previstos por el presupuesto de seguridad (PLFSS).









En detalle, dependiendo del borrador de decretos, el gobierno desea agregar el “Actos de rehabilitación realizados en balneoterapia” a la lista de actos excluidos de la AME. Hasta la fecha, esta lista incluye el tratamiento del spa, los actos relacionados con la asistencia médica a la procreación y ciertos medicamentos. Acerca de “Servicios programados y no argumentados” Con respecto a los adultos, más atención vería su gestión condicionada por un período de antigüedad.





El segundo decreto apunta a una revisión de los documentos de respaldo que constituyen el archivo de solicitud de ayuda médica del estado. Él “Actualice la lista de piezas para unirse”, “Teniendo en cuenta en particular los controles implementados por los fondos de seguro de salud primario” en acceso al sistema.





“Listo para hacer cualquier cosa para tratar de salvar la cabeza”





“François Bayrou está listo para hacer cualquier cosa para tratar de salvar su cabezaDijo el primer secretario del Partido Socialista en LCI. La derecha siempre prefiere tener guiños a la derecha extrema en lugar de aceptar la cohabitación con la izquierda. »»









Boris Vallaud, jefe de diputados socialistas, denunció “Un escándalo democrático, una locura de la salud, una traición republicana”en X. por su parte, Manon Aubry, MP LFI, acusado en la misma red el primer ministro de “Responda a las obsesiones racistas de RN”, “En total desprecio por el consejo de la comunidad médica”. “¡Es hora de que él ceda!” »»ella escribió.











