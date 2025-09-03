El estado ordenó revisar sus procedimientos de autorización de pesticidas

Por

El estado fue sentenciado este miércoles 3 de septiembre a revisar sus procedimientos para autorizar pesticidas, juzgados por el tribunal administrativo insuficiente de apelación para garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y la protección de la salud.









En este caso, se convirtió en el caso "Justicia para la vida", las asociaciones de defensa ambiental ganaron. Uno de ellos, Pollinis, elogió un comunicado de prensa "Victoria histórica" Y pidió al gobierno que cumpla con esta decisión, sin aprovechar la jurisdicción suprema, el Consejo de Estado.





La orden judicial para proceder “Dentro de los 24 meses” tiene “Una revisión de las autorizaciones de marketing ya emitidas”para reparar un “Daño ecológico resultante del uso de productos de protección de plantas”especialmente hacia “Salud humana”ella resumió en un comunicado de prensa que acompaña a la decisión.





“Es para que el estado implemente una evaluación de los riesgos presentados por los productos de protección de la planta a la luz del último estado de conocimiento científico, en particular con respecto a las especies desvestidas”indica la parada.





El número de productos en cuestión aún por determinar





Los servicios estatales son criticados por haber ignorado los requisitos de la regulación europea que supervisa la comercialización de pesticidas, promulgados en 2009. Este texto obliga a los pesticidas a no tener “Efecto dañino inmediato o retrasado en la salud humana o animal” ni “Efectos inaceptables en las plantas o el medio ambiente”.





La Agencia Nacional de Seguridad de la Salud (ANSES), responsable de evaluar y autorizar la ubicación en el mercado de pesticidas, "Ha cometido una falla al no evaluar los productos de protección de las plantas en vista del último estado de conocimiento científico"subraya el Tribunal Administrativo de Apelación en su comunicado de prensa.









Esta jurisdicción, por lo tanto, ordena “Para proceder, si corresponde, a la recuperación de permisos en el mercado ya emitidos y para los cuales la metodología de evaluación no hubiera cumplido con estos requisitos, dentro de los veinticuatro meses”.





El número de productos en cuestión queda por determinar. El estado tiene seis meses para comunicar una lista al Tribunal Administrativo de Apelaciones.





3.000 euros en costos legales para asociaciones





La organización profesional Phyteis, lobby de 18 productores de pesticidas, incluidas las subsidiarias francesas de Bayer, BASF o Syngenta, estimada en un comunicado de prensa que “El proceso de evaluación de productos de protección de plantas y su autorización de marketing no se cuestionan” sistemáticamente. Pero reconoce que los productos tendrán que someterse a un “Revisar” Para verificar que sus autorizaciones hayan respetado una metodología de referencia.





El tribunal fue más allá del tribunal administrativo que, en primera instancia, en junio de 2023, había “Injoin el gobierno para tomar todas las medidas útiles que probablemente reparen el daño ecológico”.





Las asociaciones, parcialmente satisfechas, habían apelado esperando "Obliga al estado a llenar las fallas de los métodos de evaluación de riesgos de los pesticidas". Esto es lo que obtuvieron el miércoles. El estado también tendrá que pagar 3.000 euros en costos legales, para distribuir entre seis asociaciones.









El éxito en julio de una petición contra la ley de duplom, firmado por más de 2.1 millones de personas, había mostrado hostilidad a los pesticidas de una buena parte de la opinión pública francesa. El 7 de agosto, el Consejo Constitucional censuró la disposición más disputada de esta ley que alegaba ciertas limitaciones para los agricultores: la reintroducción en las condiciones de un pesticida prohibido de la familia de neonicotinoides.