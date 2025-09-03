Tres preguntas sobre el texto validado por la Comisión Europea (con un gesto para Francia)





La Comisión Europea solicitó el miércoles 3 de septiembre, los 27 países de la UE aprueban rápidamente el acuerdo comercial con los países latinoamericanos de Mercosur el miércoles 3 de septiembre, garantías prometedoras mediante garantías prometedoras “Robusto” a los agricultores, de los cuales París dio la bienvenida. ¿Pero será suficiente para Francia darle luz verde? Sin embargo, Francia solo no puede tener este acuerdo para el condón; tendría que reunir un “Bloquear a la minoría”o al menos cuatro estados que representan a más del 35 % de la población de la Unión Europea.









Desde el comienzo de su desarrollo, el texto ha causado la ira de los agricultores franceses que denuncian la competencia desleal de los agricultores sudamericanos que se benefician de los costos de producción más bajos.





• ¿Qué garantías se han otorgado a Francia?





Para convencer a Francia de validar el acuerdo, la Comisión Europea ha prometido garantías “Robusto” a los agricultores y agregar un “Acto legal”. Esto tiene como objetivo fortalecer las medidas de salvaguardia para “Productos europeos sensibles” y tranquilizar a los agricultores.





Por lo tanto, Bruselas intervendrá si sectores como carne de res, aves de corral, azúcar y etanol sufren impactos negativos con la llegada de productos sudamericanos. Como explica un alto funcionario europeo en “Liberación”, si la Unión Europea cree que el mercado está desequilibrado por las importaciones con costos de aduana reducidos, un “Cláusula de respaldo” se puede activar para detenerlos.





Sophie Primas, portavoz del gobierno, cree que “Reservar” Se han escuchado franceses. El gobierno se da tiempo “Para analizar esta cláusula de respaldo”. Él Lo desea “Puede ser activado por un solo país y no varios” Y puede “Una aplicada temporalmente antes de una decisión final”informe a nuestros colegas. Sin embargo, los sindicatos agrícolas de FNSEA y JA han denunciado un acuerdo que según ellos “, tóxico ».





• ¿Qué contiene el Acuerdo de la UE-Mercosur?





El texto es un acuerdo de libre comercio entre la UE y los países de Mercosur. Los objetivos principales son facilitar las exportaciones de automóviles, máquinas, vinos y espíritus a los países de América Latina. A cambio, se simplificarán las importaciones de carne, azúcar, arroz, miel y soja a la Unión Europea.





En detalle, la UE se beneficiará de una reducción en las tareas aduaneras sobre el vino y los espíritus y los quesos se beneficiará de una cuota de 30,000 toneladas y productos lácteos de una cuota de 10,000 toneladas exentas de impuestos después de diez años. Los países de Mercosur tendrán derecho a exportar sin impuestos 180,000 toneladas de aves de corral, 99,000 toneladas de carne de res.





En cuanto a la industria y los servicios, la contratación pública de Mercosur estará abierta a empresas europeas y deberes aduaneros abolidos en casi todas las exportaciones de la UE.





• ¿Cuáles son los próximos pasos?





La validación del texto por parte de los comisionados europeos fue el primer paso antes de presentar este tratado de libre comercio a los Estados miembros y los eurodiputados en los próximos meses. La Comisión Europea presiona para que los 27 dan ” rápidamente “ Su aguas abajo en este Acuerdo, si es posible antes de finales de 2025, siempre que la Lula brasileña ocupe la presidencia rotativa de Mercosur. Su entrada en vigor podría realizarse lo antes posible en el tercer cuarto de 2026, según “Liberación”.





Agregando esto “Acto legal” Por la Comisión, no requiere ninguna renegociación del acuerdo con los países de Mercosur, pero los europeos aún tendrán que explicar a sus socios latinoamericanos por qué procedieron.









Se anuncia una movilización de agricultores este jueves 4 de septiembre en Bruselas. Copa-Cogeca, lobby europeo, denunciado “Un pasaje de la fuerza política” de la comisión, “Profundamente dañino”. Por su parte, la FNSEA, la primera unión agrícola francesa, advierte que “La pelea continúa”.





En el parlamento europeo, el centrista Pascal Canfin promete una iniciativa transpartisana para tratar de “Suspender la adopción” del acuerdo, “En ausencia de transparencia y garantías claras”.