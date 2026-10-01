“Nunca renunciamos a nuestros derechos”: Irán mantiene sus condiciones para reabrir el Estrecho de Ormuz

Irán anunció este domingo 27 de septiembre que mantenía sus condiciones para reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, a pesar del rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a un plan en este sentido.

“Nuestras condiciones son claras y cualquier movimiento hacia la reapertura del Estrecho de Ormuz depende del cumplimiento de estas condiciones. No volveremos a esto”declaró el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, citado el domingo por la televisión estatal. “Nunca hemos cerrado la puerta a la diplomacia o a las negociaciones, pero, al mismo tiempo, nunca hemos renunciado a nuestros derechos”añadió.

Irán anunció el viernes que había presentado una propuesta a Estados Unidos para reabrir el Estrecho de Ormuz dentro de los siete días siguientes a su aceptación. El presidente iraní Massoud Pezeshkian aclaró que la propuesta había sido desarrollada “en coordinación” con el guía supremo Mojtaba Jamenei, árbitro final de las decisiones de la República Islámica, y que un equipo de seis personas teniendo el “poder para tomar decisiones” se había puesto en marcha.

“Rechazo su propuesta”respondió el sábado a la prensa el presidente estadounidense a su salida de la Casa Blanca, afirmando que los líderes iraníes querían este acuerdo porque “Están perdiendo mucho”. Poco antes de anunciar su negativa, había publicado en su red Truth Social un mapa del Estrecho de Ormuz con la mención “Trump de Detroit”.

Irán, sin embargo, no cerró inmediatamente la puerta a las negociaciones. “Vimos la primera reacción del presidente estadounidense, pero hasta ahora el mediador no nos ha transmitido nada”reaccionó el señor Araghchi, añadiendo: “Estamos esperando que los mediadores nos comuniquen las posiciones finales y tomaremos una decisión sobre esa base. »

El estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo antes de la guerra, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con ataques a Irán. Desde entonces, la República Islámica ha reclamado el control y Washington, a cambio, ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.

Según el “Wall Street Journal”, Donald Trump planea reanudar los bombardeos sobre Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos el 3 de noviembre. Estados Unidos no ataca a Irán desde el 1 de septiembre, cuando una serie de ataques dejaron cinco muertos y decenas de heridos durante una boda en el sureste del país, aunque desde entonces algunos barcos han sido alcanzados en el estrecho de Ormuz. A medida que se acercan las elecciones, el presidente estadounidense debe enfrentar la creciente impopularidad de la guerra en el Medio Oriente, que ha disparado los precios del combustible.

“La estabilidad de esta región vital está directamente vinculada a la seguridad energética global”recordó el sábado el jefe de la diplomacia saudí, Faisal ben Farhane, desde el podio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, pidió proteger la libertad de navegación y criticó “fracasos” de la comunidad internacional.

Este país se ha convertido en el nuevo frente regional, desde la reanudación en julio, después de años de calma, del conflicto que enfrenta a los hutíes proiraníes con el gobierno yemení y su padrino saudita. El movimiento antigubernamental lanzó una ofensiva mortal en septiembre, consolidando su control sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, otro paso estratégico para las exportaciones de petróleo que conecta Europa con Asia a través del Canal de Suez.