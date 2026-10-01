Estudiantes y estudiantes de secundaria convocaron este jueves al “segundo acto” de la movilización, el gobierno anuncia una “plataforma de consulta”

Los estudiantes de secundaria, que exigen sobre todo profesores sustitutos y más recursos, esperan jugar el jueves 1 de octubre.“segundo acto” de su protesta, salpicada de violencia, con los estudiantes que deberían unirse a ellos.

El movimiento, que comenzó hace aproximadamente una semana, afectó el miércoles a 356 establecimientos en toda Francia, frente a los 338 del martes, según el Ministerio del Interior.

Sólo el miércoles fueron detenidas 625 personas y 83 policías y gendarmes resultaron heridos. Desde el inicio de los bloqueos, 119 estudiantes y personal han resultado heridos, según el informe comunicado el miércoles por Édouard Geffray.

El IGPN, el “fuente de fuentes”fue objeto de tres investigaciones luego de que estudiantes de secundaria resultaran heridos durante bloqueos de establecimientos, indicó el ministro del Interior, Laurent Núñez, según quien intervino la policía. “con mucha proporcionalidad”.

Estas investigaciones se refieren a hechos ocurridos en Sevran (Seine-Saint-Denis), Saint-Ouen-L’Aumône (Val-d’Oise) y Tours, donde un joven resultó herido en la cabeza el miércoles y fue hospitalizado. Según el fiscal, sus heridas son “compatible” con una inyección de LBD.

El miércoles, en varias ciudades, prefecturas y comunidades se informó de incendios de basura, disparos de mortero o barricadas y detenciones en relación con la movilización.

El presidente de la USL, Ryad Rani, pidió el miércoles, durante una rueda de prensa conjunta en París con la Unión de Estudiantes, una “segundo acto” hacer valer demandas comunes. Con la secretaria general del segundo sindicato de estudiantes, Eloïse Lefebvre-Milon, convocan “todas las organizaciones sindicales, asociativas y políticas a sumarse a la movilización” jueves y martes 6 de octubre, y exigen una “financiación masiva de escuelas secundarias y universidades”.

Unef, la tercera organización estudiantil, también convoca a los estudiantes “salir a las calles en toda Francia” contra el “eliminación masiva de plazas en las universidades” y la congelación de APL en particular.

El Gobierno intentó el miércoles poner fin a la expansión del movimiento anunciando la apertura de una “plataforma de consulta” a cual “todos los estudiantes de secundaria podrán contribuir”. Podrán presentar sus demandas e inquietudes de manera territorializada.

A “restitución nacional” será organizado para “proporcionar respuestas estructuradas”prometió el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, durante una rueda de prensa conjunta con el ministro del Interior, Laurent Nuñez.