Primarias socialdemócratas: la elección de los preferibles

Esta vez permanece en silencio. Jean-Luc Mélenchon no dice nada sobre las “primarias socialistas y democráticas” que, sin embargo, considera peores que la horca. Esto llamaría la atención sobre una competición que el autoproclamado candidato considera un partido de segunda división. De hecho, ¿qué sentido tiene expresarse? Por el momento, la publicidad de su candidatura corre a cargo de sus rivales. En las contiendas socialdemócratas se habla mucho de él. ¿A favor o en contra de la ruptura con La France Insoumise? Partidario de una “aclaración”, Raphaël Glucksmann pretende reconstruir la izquierda democrática sin el menor compromiso con un “izquierda populista” manchado por arrebatos antisemitas (de los que él mismo fue víctima) y complacencia hacia Putin.

Olivier Faure, su principal rival en estas primarias, también cuestiona los errores del melenconismo. Como primer secretario del Partido Socialista, dejó constancia de la ruptura del Nuevo Frente Popular, la alianza electoral para las legislativas de junio de 2024. Pero sobre todo no quiere insultar el futuro. “No hay izquierdas irreconciliables”, insiste. El diputado de Sena y Marne pretende ahorrar al electorado del LFI y ya está preocupado por las elecciones legislativas de junio de 2027. Cómo conservar los escaños del PS en la Asamblea y la financiación pública que se deriva de ello, sin un mínimo ¿Negociar un acuerdo de retirada con los rebeldes? “No habrá ninguna alianza en las elecciones legislativas con La France insoumise y ¿sabes qué? Ganaremos más escaños así”. respondió Raphaël Glucksmann durante el primer debate de las primarias.

El candidato de Public Place no puede aceptar el dominio del LFI sobre el campo progresista. Acusado por sus detractores de mirar hacia el centro o incluso hacia la macronieve, responde que su electorado natural se extiende desde ecologistas realistas como Yannick Jadot hasta antiguos votantes de izquierda decepcionados por el mandato de cinco años de Macron. ¿Su misión? Reunirlos en torno a un proyecto socialdemócrata fuertemente teñido de ecología para intentar clasificarse para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Su puntuación actual en las encuestas, de alrededor del 12% de la intención de voto, le da esperanzas.

Esta línea forma parte de la historia electoral de la izquierda. Desde el Bloque de Izquierda de 1902 que agrupaba a republicanos, socialistas y radicales (entonces en el centro del juego político) hasta el Frente Popular de 1936 que se extendió de los comunistas a los radicales pasando por el Cartel de Izquierda de 1924 y sus gobiernos radicales apoyados por los socialistas: la apertura al electorado moderado siempre ha sido una clave para convertirse en mayoría en el país y adoptar leyes sociales. Bajo la Vmi República, las victorias presidenciales de François Mitterrand y François Hollande también pueden analizarse desde esta perspectiva: fue reuniendo al centro izquierda como los socialistas finalmente pudieron gobernar.

Por el contrario, la estrategia divisiva de Mélenchon le condena a permanecer en minoría. Es cierto que el líder rebelde tiene otro objetivo: reducir el PS, su antiguo partido, para dominar la izquierda. Si se clasifica para la segunda vuelta, asumirá este liderazgo. Incluso si eso significa fracasar contra Marine Le Pen, dado el rechazo masivo al que está sometida en la opinión pública. El estratega de la “revolución ciudadana” Ya lo ha planeado todo: los rebeldes, más numerosos que nunca, reivindicarán entonces el puesto de principal adversario de un gobierno que calificarán de “fascista”. “Al final, todo acabará entre ellos y nosotros”profetiza.

Por lo tanto, para evitar este mortal cara a cara, una candidatura socialdemócrata desde las primarias parece ser una necesidad. Los votantes progresistas pueden darle fuerza insistiendo en participar (inscripción en línea hasta el 5 de octubre) y optando por quien parezca capaz de enarbolar la bandera de la izquierda democrática. una elección de “preferible” como dijo el filósofo Raymond Aron. Para crear, quién sabe, impulso.