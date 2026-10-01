La reapertura del Estrecho de Ormuz aún no es para mañana

Irán presentó a Washington un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, rechazado por Donald Trump, como señaló anteriormente el Wall Street Journal. “Rechazo su propuesta”afirmó el sábado el presidente estadounidense, afirmando que los líderes iraníes querían este acuerdo porque “Están perdiendo mucho”.

“Irán no se ha levantado de la mesa de negociaciones”aseguró el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, durante una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, antes de abandonar Nueva York por la noche, al final de una semana de reuniones diplomáticas al margen de la Asamblea General. “Pero, dadas las experiencias pasadas, ya no confía en Estados Unidos”subrayó según la presidencia iraní.

Como señal de la persistente desconfianza entre los dos países, el presidente estadounidense publicó en su red Truth Social un mapa que representa el estratégico Estrecho de Ormuz con las palabras “Estrecho de Trump”.

Esta ruta marítima, por la que anteriormente transitaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, está en el centro del conflicto, que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con ataques contra Irán. Desde entonces, la República Islámica ha reclamado el control y Washington, a cambio, ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.

Después de casi siete meses de guerra y negociaciones estancadas, Irán cree que “la elección ahora es tuya” en Washington para aceptar o no la propuesta iraní. “El plazo de siete días” por la reapertura del paso marítimo bloqueado por Teherán “Comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan”precisó el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, desde Nueva York.

El Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, afirmó que Donald Trump había rechazado esta oferta, considerando que Teherán no cumpliría sus exigencias. Según el periódico, está considerando reanudar los ataques en Irán después de las elecciones legislativas de mitad de período de noviembre.

Estados Unidos no bombardea suelo iraní desde el 1 de septiembre, cuando una serie de ataques dejaron cinco muertos y decenas de heridos durante una boda en el sureste del país, aunque desde entonces varios barcos han sido alcanzados en el estrecho de Ormuz.

Al margen de la gran masa de la diplomacia mundial, Abbas Araghchi habló el martes con el enviado estadounidense, Steve Witkoff, mientras se acercan las elecciones, Donald Trump debe afrontar la creciente impopularidad de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el precio del combustible.

“Las medidas que debe tomar Estados Unidos no son nuevas”subrayó el ministro iraní, interrogado el viernes por los periodistas. “Ya están todos incluidos en el memorando de entendimiento” firmado en junio con Washington.

Este acuerdo tenía como objetivo poner fin duradero al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y luego mantener conversaciones sobre el aspecto sensible del programa nuclear iraní. Pero se hizo añicos en torno a las condiciones de paso en el estratégico paso marítimo.

El protocolo mencionaba el fin de las hostilidades con un cese inmediato y definitivo de las operaciones militares y de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, donde el ejército israelí lucha contra el grupo proiraní Hezbolá.

De acuerdo con las exigencias de Teherán, también preveía la liberación y el pago de los activos iraníes congelados tras la Revolución Islámica de 1979, así como el levantamiento de las sanciones estadounidenses que están estrangulando la economía del país.

Este país se ha convertido en el nuevo frente regional, desde la reanudación en julio, después de años de calma, del conflicto que enfrenta a los hutíes proiraníes con el gobierno yemení y su padrino saudita.

El movimiento antigubernamental lanzó una ofensiva mortal en septiembre, consolidando su control sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, otro paso estratégico para las exportaciones de petróleo que conecta Europa con Asia a través del Canal de Suez.