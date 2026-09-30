Cancelaciones de vuelos y conciertos, cortes de electricidad, inundaciones costeras… El noreste de Estados Unidos azotado por una tormenta poco común en la temporada

Una tormenta poco común en la temporada azotó el noreste de Estados Unidos este domingo 27 de septiembre, azotada por lluvias torrenciales y barrida por fuertes vientos, que dejó una persona muerta y privó de electricidad a decenas de miles de usuarios, según medios estadounidenses.

Las principales ciudades de Nueva York, Boston y Filadelfia se encuentran justo en el camino de esta tormenta y las autoridades han advertido sobre posibles inundaciones importantes y cierres de carreteras. Este fenómeno generalmente ocurre entre el otoño y principios de la primavera.

Se esperan hasta seis pulgadas de lluvia en Long Island durante los próximos días. “Las condiciones son extremadamente peligrosas. Cualquiera que entre o se acerque al agua este fin de semana estaría literalmente poniendo en peligro su vida”.advirtió la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, durante una rueda de prensa el sábado. “Esperamos olas de hasta seis metros de altura en algunas zonas”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió a los residentes de la ciudad más poblada del país sobre fuertes ráfagas de viento y el riesgo de daños en las líneas eléctricas. “No viajes si no es necesario”insistió. En el barrio de Brooklyn, un hombre de 56 años murió al caer un árbol, según medios estadounidenses.

la tormenta que “Rodeó las costas del norte del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra el sábado por la tarde”según el Servicio Meteorológico Nacional en su última previsión, se ha desplazado hacia Nueva Jersey y Long Island afectando a la región con “todas sus fuerzas” Domingo por la mañana. El servicio meteorológico explicó que se puede esperar “Grandes inundaciones costeras a lo largo de la costa del Atlántico Medio” debido a la conjunción de varias mareas altas con la luna llena.

Y más de 80.000 usuarios en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania se encontraban sin electricidad a la 01H30 local del domingo (05H30 GMT), según el sitio especializado poweroutage.com.

Cientos de vuelos fueron cancelados el domingo, incluidos 171 solo en el aeropuerto Logan de Boston, y se informaron continuos retrasos en toda la región, según el sitio de seguimiento Flight Aware.

Se han cancelado importantes eventos culturales, incluidos los festivales Global Citizen y All Things Go en Nueva York, y Oceans Calling en Maryland. “La seguridad debe ser lo primero. Es la primera vez en 14 años que tenemos que cancelar”anunciaron los organizadores de Global Citizen, que daría la bienvenida a los artistas Lenny Kravitz, Lauryn Hill, Alicia Keys e incluso a las estrellas del country Lainey Wilson y Shaboozey en Central Park.

Se esperan más de 12 centímetros de agua en partes de Massachusetts, incluido Boston, el equivalente a más de un mes de precipitaciones. Los conciertos previstos para el fin de semana del cantante pop británico Ed Sheeran cerca de Boston fueron cancelados debido a la tormenta, que generó ráfagas de viento de hasta 70 mph a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra.