“Una reunión para nada”: Sophie Binet critica los anuncios de Lecornu tras las discusiones en Matignon sobre la función pública

Una reunión más, más desacuerdos. In a context of strong social mobilizations for several weeks, the Prime Minister, Sébastien Lecornu, spoke this Friday, November 13 with public service unions in Matignon, on the subject of civil servants’ salaries. Representatives of the 5.8 million public employees were awaiting announcements on their remuneration, a few days after a boost to the minimum wage which only concerns private sector employees, and before a call for a public strike on November 17. In vain.

Los anuncios del Primer Ministro están en “turno completo” con las expectativas de la intersindical pero también “ con la urgencia social de la situación de los funcionarios públicos y con el enojo social” continuó, juzgando que se trataba de una cuestión de“una reunión en vano, porque el Primer Ministro no anunció casi nada más que lo que anunció su ministro el martes”.

Preguntada sobre los cinco proyectos que Sébastien Lecornu desea poner en marcha rápidamente, Sophie Binent estimó que “no responder a la emergencia salarial de los agentes del sector público”. señaló. Una revalorización uniforme del 1% del valor del punto índice costaría al Estado 2.400 millones de euros, lo que no es “no es posible”había argumentado el despacho de David Amiel, ministro de Cuentas Públicas.

Al final de esta reunión, el Primer Ministro, Sébastien Lecornu, escribió sobre “A partir de hoy, una breve discusión de un mes sobre cinco proyectos” que se relacionará con “medidas de emergencia para revalorizar los bajos salarios”a “reforma estructural de las redes” salarios, el“igualdad de salarios” entre mujeres y hombres, el cuidado de “ciertos costos de transporte”fortaleciendo la “protección” agentes heridos o amenazados, y el “protección de la neutralidad y la independencia” funcionarios públicos.

Debe recibir nuevamente a los sindicatos el 11 de diciembre, es decir después de las elecciones profesionales en el servicio público, para “sellar el progreso”. Al final de la reunión del viernes, la secretaria general de la CFDT Marylise Léon también juzgó los anuncios “insuficiente o incluso inexistente”. In a press release, the union, which wanted to play the game of negotiations until the end, finally announced that it was joining the call for a strike and the public sector demonstration on Tuesday, November 17.