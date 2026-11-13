Ciberataques, sabotajes, incendios… Cómo Putin intensifica su guerra en la sombra contra Europa

Descifrado Agentes, inmigrantes, drones… Decidida a dejar ir a los aliados de Ucrania, Moscú acelera su conflicto híbrido contra el Viejo Continente, que parece más que nunca abandonado a su suerte tras el nuevo acercamiento de Donald Trump a Vladimir Putin.

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Frontera entre Bielorrusia y Letonia, la noche del 5 al 6 de octubre. Un grupo de hombres enmascarados y armados empujan a una veintena de inmigrantes a forzar su camino hacia la Unión Europea (UE), amenazando a los soldados del país báltico que los sorprenden. En el proceso, los enmascarados cruzaron la frontera, dañaron una caja de distribución eléctrica y robaron dos cámaras de vigilancia. Una instrumentalización de la migración en forma de guerra de desgaste: los guardias fronterizos letones ya han repelido este año las incursiones de 12.000 personas procedentes de Bielorrusia. Al mismo tiempo, en unas pocas horas, en el Mar Negro: tres buques de carga de cereales El comercio con puertos ucranianos es atacado por drones frente a aguas territoriales rumanas y búlgaras. Dos están hundidos, una docena Los marineros están muertos o desaparecidos. Por primera vez, estos ataques tuvieron lugar en la zona económica exclusiva de los países de la OTAN.

Un día como cualquier otro en Europa en la era de la guerra híbrida rusa, en una secuencia en la que el régimen de Putin intensifica sus bombardeos sobre Ucrania y la administración Trump parece renunciar una vez más a Kiev. Desde este verano, incidentes de este tipo se han vuelto casi cotidianos. el 1ejem Septiembre…