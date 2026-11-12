Pierre-Edouard Stérin pronto será juzgado por negarse a declarar ante una comisión de investigación de la Asamblea

Publicado el 12 de noviembre de 2026 a las 14:26, actualizado el 12 de noviembre de 2026 a las 3:06 p.m. Lectura: 2 min.

Pierre-Edouard Stérin ante los jueces. El multimillonario de extrema derecha deberá comparecer en enero de 2027 en París, por haberse negado dos veces a comparecer ante una comisión de investigación de la Asamblea Nacional.

El multimillonario ultraconservador se había negado dos veces, el 14 y el 20 de mayo de 2025, a asistir a la citación de la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre “la organización de las elecciones en Francia”. El presidente de esta comisión, el diputado macronista Thomas Cazenave, denunció los hechos ante los tribunales, lo que dio lugar a la apertura de una investigación confiada a la brigada de represión de la delincuencia contra la persona (BRDP), que escuchó al multimillonario el 13 de noviembre de 2025.

Pierre-Edouard Stérin, que se hizo multimillonario gracias a su empresa de cajas de regalo Smartbox, tuvo que explicar a los diputados su activismo político. Este hombre, que dialoga habitualmente con Eric Zemmour (Reconquête!) y Laurent Wauquiez (Les Républicains), se define como católico, conservador y liberal, y es partidario de la unión de la derecha y la extrema derecha. El empresario se muestra dispuesto a gastar 150 millones de euros en diez años para influir en el debate público y apoyar a los candidatos en las elecciones.

Poco antes de renunciar a su segunda convocatoria a la Asamblea, el interesado, exiliado fiscal en Bélgica, habló en CNews por vídeo desde su casa, afirmando que la audiencia era sólo una “pretexto” para los diputados que “ (tenía) Sólo quiero actuar frente a las cámaras”.. Pierre-Edouard Stérin también alegó motivos de seguridad.

“Negarse a responder a la convocatoria de una comisión parlamentaria de investigación es grave. Hacerlo en nombre de una supuesta falta de seguridad es ridículo. Estoy allí todos los días, a pesar de las amenazas”reaccionó luego la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet. “El Ministerio del Interior estaba dispuesto a garantizar (es) seguridad “había subrayado por su parte Thomas Cazenave: “Nada justifica que el señor Stérin se coloque por encima de las leyes de la República. Nada justifica que desprecie a la Asamblea Nacional y a sus representantes”insistió.

Un año después de este episodio, el pasado mes de junio, el multimillonario respondió, por videoconferencia y durante una hora y media, a las preguntas de una comisión senatorial de investigación sobre los mecanismos de financiación de las fundaciones privadas en la política. El hombre luego detalló sus ambiciones. “metapolítica”y su proyecto debería conducir a la victoria de un “política liberal conservadora de derecha”. Se definió a sí mismo como “a la derecha de la extrema derecha” sobre inmigración, “a la extrema izquierda de la extrema derecha” sobre la economía.

El objetivo de Pierre-Edouard Stérin es hacer triunfar a las derechas con una línea liberal en la economía, conservadoras en las cuestiones sociales y firmes en la realeza. Una ambición llamada proyecto Pericles, en referencia al estratega ateniense de la Antigüedad pero sobre todo acrónimo de “Patriotas, arraigados, resistentes, identitarios, cristianos, liberales, europeos, soberanos”.