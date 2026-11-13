Las acusaciones de Sébastien Lecornu de “complicidad” en la violencia en la Educación Nacional indignan a los sindicatos

¿A quién apuntaba el Primer Ministro, cuyos comentarios provocaron la ira de las organizaciones sindicales? Este jueves 12 de noviembre, en rueda de prensa, Sébastien Lecornu habló del “ complicidad » del personal de Educación Nacional en la violencia cometida al margen del movimiento escolar secundario. Según él, hay “ en una minoría muy pequeña de escuelas secundarias “, un verdadero” planificación de la violencia » con un “logística” lo que permitiría “ entregar los morteros, todos los días, para que a quienes cometen estos actos de violencia no les falte el material para hacerlo”. Según Sébastien Lecornu, quien menciona “ horarios bien organizados ”, los estudiantes se beneficiarían de “ complicidades “, ” a veces incluso en el recinto » escuelas secundarias.

Invitado al programa matutino de LCI de este viernes 13 de noviembre, el Ministro del Interior, Laurent Núñez, aclaró que a estas alturas “ tenemos un cierto número de casos en los que podría haber complicidad de ciertos miembros (…) De hecho, puede haber un cierto número de adultos que están en el entorno de los estudiantes de secundaria y que alientan la continuación del movimiento, incluso de forma violenta. “.

Estos miembros de la Educación Nacional, mencionados por el gobierno, pueden recibir una sanción judicial o disciplinaria que puede llegar hasta la destitución si hay “ evidencia », explicó por su parte Matthieu Lefèvre, portavoz interino del gobierno y también ministro delegado encargado de la Transición Ecológica. Si el gobierno menciona un “ pequeña minoría de casos “Sin embargo, estos detalles contables no han apaciguado a los principales interesados, furiosos por verse a sí mismos “ arrojado a pastar “.

“Me enojo mucho cuando escucho estas palabras del Primer Ministro. Hay una forma de provocación que es muy peligrosa en el contexto actual”.reaccionó este viernes en France Inter Sophie Vénétitay. El secretario general del Snes-FSU acusa a Sébastien Lecornu de estar en una estrategia de “endurecer” y “deteriorar” la situación. “ No soy consciente de estas complicidades de las que habla el Primer Ministro. E incluso si existieran, no hay nada que requiera que estos pocos colegas sean lanzados así a la opinión pública”.añadió, recordando que existen procedimientos de sanción para este tipo de casos. La misma historia de Mickael Marcilloux, cosecretario de Educación de la CGT, según quien viene Sébastien Lecornu “ avergonzar a toda una profesión (…) sin aportar la más mínima prueba “.

Palabras que también suscitan interrogantes entre los directores, que alertan este viernes de la violencia que se dirige a ellos en el contexto del movimiento escolar secundario. “Hay una forma de ambigüedad: ¿de quién estamos hablando? ¿Complicidad en hacer qué? (…) No sé si está pensando en personas concretas, en movimientos, en asociaciones, en sindicatos. Si es así, debería especificarlo. », preguntó Cyril Coupaud, director de un instituto de Essonne y miembro de SNPDEN-Unsa, al micrófono de BFM-TV.

Interrogado en el mismo canal, el fiscal de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, confirmó que efectivamente hubo algún tipo de organización en las redes sociales, en particular en los ataques con morteros que tuvieron lugar en el interior de los establecimientos, pero no mencionó la complicidad de miembros de la Educación Nacional. “Incluso me llevaron a abrir una investigación contra menores de edad del líder de la conspiración criminal porque el contenido de las conversaciones de Snapchat demostraba organización y premeditación de actos de este tipo”aclaró. Hasta ahora, el gobierno ha contabilizado cerca de 250 miembros del personal educativo heridos al margen del movimiento.