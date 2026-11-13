Oligarcas, ministros, funcionarios del FSB… las grandes purgas de Putin ante una élite rusa dubitativa

Investigación Mientras intensifica sus ataques contra Ucrania como nunca antes, el jefe del Kremlin debe enfrentar tensiones internas e incluso dentro de la élite del régimen. Casi nadie escapa a una ola de “eliminaciones” políticas que nunca había alcanzado tal nivel desde la caída de la URSS.

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Este es el tipo de fotografías que el FSB, el todopoderoso servicio de inteligencia ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania, está acostumbrado a montar. Es julio de 2023, un hombre está sentado, con la cara hinchada y el pelo corto, en el borde de su cama. Junto a él, sobre el edredón se encuentran fajos de billetes, discos duros y documentos incautados por los agentes de seguridad. En el centro de la foto, una tarjeta: la de su acreditación en el FSB. Mikhail Poliakov, el hombre arrestado, es uno de ellos. Precisamente del “Dvoika”, el segundo departamento del FSB de Moscú, responsable de “protección del orden constitucional”. Entiéndalo: protección del Kremlin y sus intereses. Poliakov contribuyó a la vigilancia de todo lo que constituye el “sistema Putin”, su élite liberal, aquellos que adhieren a la retórica del Kremlin y, más ampliamente, los movimientos políticos de la sociedad civil y la línea dura nacionalista.

Las prerrogativas de la “Dvoika” son amplios: monitorear e influir en la población rusa. En este ámbito, Poliakov era un pez gordo: mano derecha de Sergei Kirienko, mano derecha de Vladimir Putin, difundía propaganda de guerra en las redes sociales, a través de los canales de Telegr…