Morteros pirotécnicos, fuego: ante la intensificación de la violencia en los alrededores y en las escuelas secundarias, el gobierno alza la voz

El gobierno vuelve a alzar la voz. Ante una intensificación de la violencia en torno o incluso dentro de las escuelas secundarias, el ejecutivo quiere reforzar y sistematizar las sanciones disciplinarias contra los estudiantes y el personal de la Educación Nacional que participan en los bloqueos de las escuelas secundarias, según un telegrama enviado este viernes 13 de noviembre a rectores y prefectos.

El gobierno también pide a las autoridades, en este documento enviado por los Ministros del Interior y de Educación Nacional, que“garantizar una presencia muy temprana” frente a establecimientos sujetos a bloqueos y “arresto sistemático de alborotadores”.

En términos generales, cualquier participación en un bloqueo equivale a una citación de representantes legales, “en presencia del estudiante, con el fin de organizar un intercambio con fines educativos”según el telegrama. Entre los actos sujetos a sanciones disciplinarias se encuentran los recursos «violencia, daños a la propiedad, bloqueo de acceso a espacios interiores del establecimiento, violencia física o verbal hacia el personal, etc.» Ante este tipo de situaciones debe iniciarse un procedimiento, con la celebración de un consejo disciplinario y en los casos más graves, prohibición de acceso al establecimiento durante el procedimiento. Estas sanciones también se aplican a los funcionarios públicos (docentes, supervisores, etc.) “obligados a una obligación de ejemplaridad, reserva y neutralidad”. Una frase que sigue a las acusaciones de Sébastien Lecornu sobre “complicidad” de violencia en la Educación Nacional que ha amargado a los sindicatos.

“La República no es impunidad (…) Tomaremos todas las decisiones necesarias, ya sean judiciales o disciplinarias”anunció la víspera el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray.

Este documento surge tras múltiples incidentes relacionados con el lanzamiento de morteros pirotécnicos, el jueves 12 de noviembre, en varias escuelas secundarias, que causaron heridos, mientras que dos establecimientos en Montpellier fueron objeto de ataques. “quemas deliberadas” con botes de basura incendiados dentro del local.

En Isla de Francia, se registraron una treintena de disparos de mortero durante el día, de los cuales más de diez en interiores, dejando cinco heridos, según el informe de la región.

El instituto Hessel de Toulouse también estuvo cerrado durante el día, después de que se dispararan morteros contra el establecimiento. La prefectura de Alto Garona ha informado de seis detenciones y tres heridos en total.

En Mérignac (Gironda), “gas lacrimógeno significa” fueron lanzadas por los estudiantes en el salón del colegio Fernand-Daguin donde se encontraban profesores y estudiantes de secundaria. En Pessac, “cohetes de fuegos artificiales” tuvo lugar en el vestíbulo y en el pasillo que conduce a la sala de profesores del instituto Pape-Clément.

En Lyon (Ródano), también se dispararon morteros contra el instituto Jacques-Brel de Vénissieux.

En Clermont (Oise), un estudiante del instituto Cassini “encendió un mortero de fuegos artificiales colocado en un pasillo, sin sostenerlo en la mano ni apuntar a nadie”según la prefectura. Un joven de 16 años fue detenido por la policía y se abrió una investigación, en particular por “violencia armada”. Finalmente, en Nantes, cuatro personas fueron detenidas tras un disparo de mortero en el instituto La Colinière.

“Los actos delictivos cometidos en torno a las escuelas secundarias, dentro de ellas o en las redes sociales, en particular aquellos dirigidos al personal de Educación Nacional, serán llevados ante la justicia y sus autores serán arrestados y llevados ante la justicia”anunció el gobierno. El ejecutivo también planea “procedimiento disciplinario” contra funcionarios públicos que “fomentaría actos ilícitos”.

El primer ministro Sébastien Lecornu habló el jueves del caso de algunos institutos donde “Planificación logística para la entrega de los morteros” fuegos artificiales con, según él, “personas que a veces, dentro de los confines de este liceo, se vuelven cómplices”.

Según el gobierno, el movimiento de los estudiantes de secundaria ahora se refiere “un número residual de establecimientos pero en los que lamentablemente hay que lamentar actos de violencia muy graves”. Según el Ministerio de Educación Nacional, el 12 de noviembre fueron bloqueadas 24 escuelas secundarias.

Organizaciones de secundaria y estudiantes, movilizadas desde mediados de septiembre, volvieron a manifestarse o bloquearon escuelas secundarias el martes 10 de noviembre, día marcado por el ataque a un funcionario electo frente a una escuela secundaria de Isla de Francia. Ángela Pascoa Dos Santos, consejera regional del MoDem y teniente de alcalde de Chelles, fue alcanzada por una botella de gasolina mientras intentaba interceder por la reanudación de las clases. Se ha abierto una investigación por intento de homicidio intencional.

Hasta el momento, el gobierno ha contabilizado 609 heridos, entre ellos 364 estudiantes y 245 empleados, incluidos 81 jefes y subdirectores de establecimientos, así como 1.190 heridos dentro de la policía. El primer sindicato de directores de escuelas, SNPDEN-Unsa, planea concentraciones frente a las escuelas secundarias el viernes 13 de noviembre. “particularmente afectado” por actos de violencia.

Por su parte, la intersindical juvenil convoca a manifestaciones el sábado 14 de noviembre, antes de sumarse a una jornada de movilización nacional el próximo martes, ante la convocatoria de los sindicatos de servicios públicos.