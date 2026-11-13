Por qué ceder ante las amenazas de Putin sería a la vez un error grave y fatal

para ir más lejos

“mierda” a su rey Ubu. Y para todos aquellos que siguen apegados a la democracia, la lección electoral que se le acaba de infligir a Donald Trump es esencial. Tras los fracasos de Viktor Orbán en Hungría o de su hijo Bolsonaro en Brasil, las urnas reflejan claramente un rechazo, por parte de quienes lo sufrieron, al caos económico, político, social y moral que produce el nacionalpopulismo cuando llega al poder. Aviso a quienes, de este lado del Atlántico, se sienten a su vez tentados de “probar” la extrema derecha.

Sin embargo, los europeos no deberían hacerse ilusiones. Trump no sólo conserva una capacidad muy fuerte para causar molestias globales en la Casa Blanca, sino que “No creamos que Estados Unidos ha vuelto a la normalidad”advierte la historiadora Sylvie Laurent en nuestras páginas. En particular, tengamos cuidado de no pensar, como durante la elección de Joe Biden en 2020, que, una vez cerrado el paréntesis trumpista, estaremos ante un hermano mayor estadounidense protector en todas las circunstancias. Por el contrario, la confiabilidad de Washington ha resultado tan incierta que Europa debe, más que nunca, fortalecer su autonomía estratégica. Sobre todo porque, durante este tiempo, mientras la ira aumenta y algunos la explotan, Vladimir Putin se muestra cada vez más amenazador.

Inmerso desde 2022 en su atroz guerra contra Ucrania, que ya ha causado cientos de miles de muertos, también del lado ruso, el sátrapa del Kremlin debería haber iniciado hace tiempo negociaciones constructivas con Kiev. Pero no. Alentado por sus recientes acuerdos con Trump y por la forma en que traicionó vergonzosamente a los ucranianos, prefiere aumentar los crímenes de guerra contra sus vecinos. Y eso no es todo.

La investigación entre bastidores en el Kremlin de Paul Gogo –un periodista al que ahora se le ha prohibido permanecer en Rusia– que publicamos esta semana muestra: Putin también está aumentando las purgas contra las elites rusas que dudan de él. Del mismo modo que, finalmente, está aumentando las hostilidades contra los europeos, a quienes acusa, mediante un razonamiento de víctima de abismal perversidad, de impulsar la guerra apoyando a Ucrania. ¿Las decenas de amenazas de bomba que han perturbado el tráfico aéreo en los últimos días son obra de agencias rusas? En cualquier caso, guardan un sorprendente parecido con los ciberataques, incendios y otras incursiones con drones que se intensifican desde hace meses en suelo europeo. Una guerra cada vez menos “híbrida” que, este verano, estuvo incluso a punto de matar a civiles como usted y como yo durante un ataque fallido en Leipzig, Alemania.

¿Cómo reaccionar? Es obviamente complejo y no se trata de involucrarse en una escalada peligrosa con el loco del Kremlin. Pero esa no es razón para ceder a su intimidación. Pero en Francia, esta tentación está ganando terreno a seis meses de las elecciones presidenciales. Los medios de comunicación de Bolloré pregonan el estribillo putiniano del agresor atacado y, en la manifestación nacional, Marine Le Pen hace campaña prometiendo recortar la ayuda francesa a Kiev.

En cuanto a Jean-Luc Mélenchon, también se disfraza de pacifismo al defender, en lugar de “tirarle los bigotes al tigre” “diplomacia de pequeños pasos”. Cómo nos gustaría que tuviera razón… salvo que el candidato de La France insoumise se deja llevar por sus metáforas y por una complacencia hacia el Kremlin que ya, hace diez años, le hizo aprobar los peores crímenes rusos en Siria: casi nadie quiere tirarle los bigotes a Putin; y casi todo el mundo, excepto el propio tigre, quiere una verdadera diplomacia para recuperar sus derechos ante la carnicería que ha desatado.

Básicamente, los autoproclamados “pacifistas” creen que todo volvería a la normalidad si abandonáramos parte de Ucrania a Putin. Esto sería a la vez un error grave y fatal. No lo olvidemos nunca: Putin, al igual que Trump y Xi Jinping, desprecia los valores humanistas de Europa y sueña con debilitarla. También va a la guerra con él por esto. Y frente a un imperialista brutal que elige la guerra, lamentablemente no basta con llamarse pacifista para tener paz. Como nos recuerda la revista geopolítica “Le Grand Continent” (Gallimard, 2026), hay situaciones en las que es “el enemigo que nos designa”y no al revés.