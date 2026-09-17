“Una palabra que tiembla”: tras el episodio de Adèle Haenel, Augustin Trapenard defiende la carta blanca de “La Grande Bibliothèque”

“Hablar siempre es correr un riesgo. También da la palabra, recuérdalo. » El presentador de “La Grande Librairie” Augustin Trapenard volvió, en voz baja, este miércoles 16 de septiembre, a las acusaciones que sacuden su programa. La semana pasada, la actriz, activista y autora Adèle Haenel tenía en su carta blanca denunciado el silenciamiento de la violencia sexual contra los niños y acusó a Israel de cometer “ un genocidio en la Franja de Gaza “. Al día siguiente, todo el programa fue retirado de la repetición en las plataformas de France 5, lo que provocó una ola de protestas.

“ El hecho de que varios escritores quisieran hablar de Palestina durante esta secuencia en la Grande Librairie dice mucho del silencio que reina en otros lugares sobre este tema. Este formato de “carta blanca” se vuelve intolerable porque permite expresar una verdad que no se admite. Incluso habíamos defendido a la periodista y ensayista Mona Chollet en nuestras columnas.

Sin nombrar directamente a la actriz de 37 años ni siquiera la polémica, Augustin Trapenard reafirmó este miércoles su apego a la secuencia con carta blanca, tradicionalmente retransmitida al final del programa: “Las palabras de estos escritores, es importante recordar, no son palabras de políticos o expertos. Es una palabra de artista, una palabra que a veces tiembla, que a menudo inquieta…”

Y Augustin Trapenard también exalta las virtudes de un programa de televisión en el que “diálogo de escritores”. “No se parecen. Vienen de todos los ámbitos de la vida, no siempre están de acuerdo y se lo dicen entre ellos, créanme”.insistió, prometiendo que el formato volvería.

Sobre todo, el presentador se refirió dos veces a la carta blanca de Adèle Haenel, evocando el respeto a la ley y la viralidad de determinadas secuencias: “Puedes cuestionar lo que quieras, pero cada escritor se expresó con total libertad, dentro de los límites de la ley (…) Quería que pudiéramos escuchar este discurso. Quería que cada Grande Librairie terminara con un texto que habría escrito uno de mis invitados. Una carta blanca, presentada, enmarcada como tal, directamente a los ojos. Ustedes conocen esta secuencia. Dio lugar a momentos muy fuertes que compartieron mucho”dijo el periodista en particular.

De hecho, France 5 eliminó el programa la semana pasada, alegando numerosas remisiones a Arcom y la necesidad de verificar su cumplimiento de la ley y de las especificaciones de France Télévisions. Sobre todo, en una perfecta demostración del efecto Streisand, el discurso de la actriz fue ampliamente compartido en las redes sociales.

La semana pasada, la autora de “Viser Juste” estimó en Instagram que al eliminar la repetición de su intervención, France Télévisions estaba haciendo “la demostración perfecta de la relevancia de las palabras que consistió en decir que en realidad hay ciertas palabras, ciertas realidades que todos conocen y que definitivamente no deberían decirse”. En esta intervención, “Establecí un vínculo entre el silencio y la negación en torno a la VSS (violencia sexual y de género, nota del editor) y el silencio y la negación en torno al genocidio en Palestina”había argumentado. Su carta blanca, como el programa de la semana pasada, aún no está disponible en repetición.