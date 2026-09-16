Las olas de calor del verano provocaron casi 8.000 muertes adicionales, la cifra más alta desde 2003.

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 16 de septiembre de 2026 a las 20:55 horas. Lectura: 2 min.

El verano más caluroso jamás experimentado por Francia desde 1900, con su sucesión casi ininterrumpida de olas de calor, provocó casi 8.000 muertes adicionales, según datos provisionales de las autoridades sanitarias.

Durante el episodio de calor más largo jamás registrado en el territorio, del 27 de julio al 20 de agosto, Salud Pública de Francia (SpF), que presentó su nuevo informe este miércoles 16 de septiembre, registró al menos 817 muertes excesivas, que aún no pueden atribuirse con certeza al calor.

Esta tercera ola de calor del verano, que afectó a casi el 90% de la población francesa, fue menos mortal que las dos anteriores. Las 817 muertes más de las esperadas se suman a las 5.764 muertes estimadas del 17 de junio al 2 de julio, las 1.243 del 3 al 20 de julio y las 95 durante un breve pico de calor antes del verano, del 24 al 28 de mayo.

Esta valoración, sin embargo, está destinada a aumentar: las cifras aún deben consolidarse -su recogida no está terminada- y no tiene en cuenta todo el verano -el período de seguimiento va del 1 de junio al 15 de septiembre-.

“Este verano de 2026 ha sido completamente inédito, con episodios de olas de calor casi continuos”subrayó a la AFP Guillaume Boulanger, jefe de la unidad de calidad del entorno de vida, del trabajo y de la salud de la población del SpF. Por lo general, los días de ola de calor representan “alrededor del 5% del verano”Este año, “estaremos claramente arriba”predijo.

El verano de 2026 fue, según Météo-France, el más caluroso desde 1900, por delante de los veranos de 2003 – cuyo fuerte impacto sanitario, con sus 15.000 muertes, tuvo el efecto de una descarga eléctrica – pero también del de 2022 (casi 5.000 muertes).

Si bien episodios anteriores también habían afectado a poblaciones más jóvenes, esta vez es “casi exclusivamente personas de 75 años o más” : En este grupo de edad se registraron 751 muertes más de las esperadas, señaló la agencia de salud.

Casi la mitad de este exceso de muertes observado en 25 días de ola de calor se produjo en tres días, del 14 al 16 de agosto, justo después de los dos días. “el más intenso” por sus temperaturas y ocurrencias en “la mayor extensión del territorio”precisó Robin Lagarrigue, responsable de estudios científicos del SpF.

Excepto Normandía y Occitania, todas las regiones experimentaron un exceso de mortalidad por todas las causas. Borgoña-Franco Condado, con un exceso de 140 muertes, fue la más afectada, afectada por una de las duraciones de exposición más largas de este episodio.

A diferencia de episodios anteriores de olas de calor estivales, el exceso de mortalidad no parece haber sido más marcado en los hogares: alrededor de la mitad de las muertes se registraron en los hospitales, frente al 25% en los hogares y un poco más del 20% en residencias de ancianos o residencias de ancianos. Pero a veces se considera que el asilo de ancianos es el hogar del difunto, y ciertas muertes pueden ocurrir en el hospital después de la exposición en el hogar o en un asilo de ancianos. Por lo tanto, se requiere precaución en esta etapa de la interpretación.

De las tres olas de calor del verano, la primera (del 17 de junio al 2 de julio) estuvo marcada por aproximadamente 4,5 veces más muertes que la segunda y siete veces más que la tercera. Hipótesis para explicar esta discrepancia: su carácter muy intenso, pero también su precocidad. En junio, los organismos no estaban aclimatados al calor y la actividad (trabajo, escuela, etc.) seguía siendo elevada. Además, las personas más frágiles (mayores, con patologías crónicas, malas condiciones de vivienda, etc.) pueden haber fallecido a principios de verano.

Tras la publicación de las primeras cifras, que poco a poco se van aclarando, las cifras de muertos durante los períodos de calor extremo de 2026 han alimentado una encarnizada batalla política en vísperas de las elecciones presidenciales, en la que la oposición acusa al Gobierno de falta de preparación.

Se espera una evaluación definitiva a principios de 2027. Los efectos sobre la salud no se limitan únicamente a las olas de calor, y el exceso de mortalidad se observa generalmente tan pronto como la temperatura media diaria supera los 25°C.