A pesar de las presiones de Trump, el Pentágono reconoce finalmente y públicamente la escasez de municiones

En un informe publicado el 14 de septiembre, el Pentágono admitió que se enfrentaba a una escasez de municiones. La operación “Furia Épica”, desencadenada el 28 de febrero por ataques israelíes-estadounidenses contra Irán, habría costado al gobierno estadounidense 33.400 millones de dólares, cuando las estimaciones del gobierno en abril lo cifraban en 25.000 millones de dólares. Gastos que causaron “ escasez de inventarios estratégicos » señala el Pentágono, y que en consecuencia, según la prensa estadounidense, habría incluso presionado al presidente a no renovar los ataques a gran escala contra Teherán durante el verano.

Sin embargo, a lo largo de la primavera, Donald Trump ignoró las advertencias de altos mandos militares, llegando incluso a pasar un detector de mentiras a una cincuentena de soldados acusados ​​de haber dado la alerta. Resumimos las revelaciones en el informe y los pasos que llevaron a esta admisión histórica.

“El gasto en municiones durante la Operación Furia Épica provocó una escasez de inventarios estratégicos y reveló cuellos de botella dentro de las industrias para la renovación de municiones” confirma el informe del Pentágono, tras largos meses de negaciones por parte de Donald Trump.

El Inspector General del Pentágono estima que entre el 28 de febrero y el 30 de junio la operación “Furia épica” costó aproximadamente 33.400 millones de dólares, de los cuales 22.300 millones se gastaron sólo en municiones disparadas.

Una cantidad que, sin embargo, parecía prevista por el Pentágono, según el medio CBS. El canal americano recuerda que en abril el coste de la operación “Epic Fury” se estimó oficialmente en 25 mil millones de dólares… Pero al mismo tiempo, funcionarios informados de las evaluaciones internas del Pentágono habían mencionado un monto cercano a los 50 mil millones de dólares.

El informe enumera los daños de la guerra en Irán. A pesar del uso masivo de interceptores, ya “Los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificios e instalaciones en bases estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania. » Pero el informe no estima el costo causado por tales daños.

Por otra parte, en lo que respecta a los edificios diplomáticos estadounidenses en la región, que no se salvaron, la factura ascendería a aproximadamente 184 millones de dólares.

En cuanto a los aviones militares estadounidenses: cuatro F-15 fueron destruidos, un F-35 dañado, siete aviones cisterna KC-135 dañados o destruidos y “hasta 30” Drones de ataque MQ-9 Reaper destruidos, entre otros.

Finalmente, el documento estima “más de 50.000” el número de soldados estadounidenses involucrados en la guerra del Golfo. El informe calcula que el Ministerio del Interior gastó 79,2 millones de dólares para responder a las “contingencias” del conflicto, es decir las vinculadas a “la evacuación de funcionarios gubernamentales y sus familias, ciudadanos estadounidenses y nacionales de terceros países elegibles. »

Ya en marzo, una fuente en el Capitolio había dicho al “Wall Street Journal” que al departamento le faltaban 20 mil millones de dólares para financiar municiones cruciales. En junio, varios medios estadounidenses informaron de que Estados Unidos estaba racionando el uso de sus misiles, en particular los del tipo interceptor.

Finalmente, en agosto, las alertas subieron un nivel. El New York Times informó que, según altos funcionarios, el gobierno de Estados Unidos estaba recurriendo a sus reservas de municiones de Asia y Europa. Las luces estaban especialmente rojas para los misiles de precisión de largo alcance, informó el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS), un grupo de expertos que publica periódicamente estudios sobre seguridad y relaciones internacionales.

El gobierno estadounidense ha negado constantemente estos gritos de advertencia. Donald Trump aseguró en junio que el país había “enormes cantidades de municiones”que volvió a reafirmar a principios de septiembre evocando “cantidades prácticamente ilimitadas. »

Sin embargo, algunos funcionarios del Pentágono parecieron abordar el problema de frente. preguntó el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, en un memorando interno de agosto, revelado por el Washington Post.“Acelerar considerablemente el ritmo de nuestros programas y fortalecer nuestras capacidades de producción. » También pidió a las empresas que presenten soluciones en un plazo de tres semanas para “Reducir drásticamente los tiempos de entrega de armas. » El informe destaca precisamente las medidas adoptadas por el ministerio para acelerar la producción.

A las repetidas negativas de Trump se sumó una campaña de intimidación. El “New York Times” reveló el 4 de septiembre que el Pentágono sometió a 50 miembros del Estado Mayor Conjunto, el personal de planificación y asesoramiento del Pentágono, a pruebas de polígrafo en el marco de las revelaciones de agosto, en particular del “New York Times”. » Un paroxismo del encubrimiento deseado por Trump que finalmente fracasó el 14 de septiembre con la publicación del informe del Pentágono.