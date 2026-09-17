Caso de drogas contra Rima Hassan: Laurent Nuñez implicado por “investigación adicional” por difusión de información falsa

¿Contribuyó el Ministro del Interior a la difusión de información falsa? Así se afirma en un episodio del programa “Complément d’investigation” emitido este jueves 17 de septiembre en France 2. El pasado mes de abril, la eurodiputada Rima Hassan fue acusada de tener drogas en su bolso. Laurent Nuñez habría participado en la difusión de esta información inexacta según el programa. Quienes lo rodean evocan “una discusión fuera del aire con los medios” en “información ya conocida”.

El abogado del eurodiputado, Vincent Brengarth, pide la apertura inmediata de una investigación judicial porque, según él, ” tales hechos, de ser confirmados, serían excepcionalmente graves y constituirían un ataque adicional al secreto de la investigación, así como a la presunción de inocencia. “. Y el consejo recuerda en su comunicado de prensa que un artículo de “Canard Enchaîné” ya ha puesto en duda “ la posible implicación del portavoz del Ministerio de Justicia en estas mismas filtraciones “.

Retrocedamos. El 2 de abril, Rima Hassan fue citada y puesta bajo custodia policial por apología del terrorismo por uno de sus mensajes en

Varios medios franceses informaron entonces del descubrimiento por parte de la policía de una pequeña cantidad de drogas sintéticas en el bolso del eurodiputado del LFI. Pero la investigación sobre una posible posesión de estupefacientes fue finalmente desestimada por la fiscalía de París tras el análisis de los dos contenedores encontrados.

El día después de su custodia, la electa franco-palestina denuncia informaciones “FALSO transmitida a sabiendas con el único fin de perjudicarle en el marco de los procedimientos a los que es sometido”.

¿De qué se sospecha que Laurent Nuñez? Según “Investigación adicional”, el Ministro del Interior “En persona contribuyó en parte a la difusión de esta información falsa”.

El 2 de abril, al regresar de un viaje a Burdeos con el primer ministro Sébastien Lecornu, Laurent Núñez fue interrogado en el tren por periodistas sobre la presencia de drogas en el bolso del eurodiputado. Uno de ellos recoge las declaraciones del ministro en estos términos: “Puede que sea cierto”.evocando “una cosa sintética” para el primer producto y “un derivado de la cocaína” para el segundo, añadiendo “que no sabe mucho sobre esto”.

Según otro periodista citado por franceinfo, el ministro dio “El punto de vista de Rima Hassan, quien, mientras estaba bajo custodia policial, explica que compró estas sustancias en Bélgica y que pensaba que estaba autorizado”.

“El intercambio informado se produjo en el marco de una conversación extraoficial con los medios de comunicación, iniciada por iniciativa de los periodistas sobre informaciones ya conocidas y publicadas mucho antes, sobre la detención de Rima Hassan el 2 de abril y sobre el hecho de que supuestamente se encontraba en posesión de estupefacientes”afirmó el miércoles el entorno del ministro.

“Interrogado en el marco de este intercambio fuera de campo por varios periodistas, el Ministro del Interior llamó a la prudencia ante los hechos mencionados”agregamos.

La difusión de esta nueva información enfureció rápidamente a los dirigentes de La France Insoumise. “Un ministro manipulador manipula a los periodistas sin escrúpulos ni conciencia profesional. Horas de calumnias. Todo ello bajo la influencia de una droga muy conocida en los círculos supremacistas: el odio a los palestinos y el apoyo al genocidio”fustigó al líder de los Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, en X.

“Esta burda manipulación política ya ha durado demasiado. ¡Debe sacar las consecuencias y dimitir! »llamó el principal interesado en la misma red social. Un llamamiento reiterado por el coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard. “Ante estas revelaciones, Laurent Nuñez debe sacar conclusiones de la gravedad de estos hechos. Tiene que marcharse”escribió en X.

“El Ministro del Interior, Laurent Nuñez, aprovechó directamente la detención policial de Rima Hassan para ver el contenido de la investigación y lanzarlo a la prensa, añadiendo mentiras para difamarla”denunció el diputado del LFI Louis Boyard en X. Y añadió: “Esto debería ser un escándalo nacional. »

La misma expresión fue utilizada por la insumisa Clémence Guette, quien acusó a Laurent Nuñez de haber “Organizaron falsas filtraciones policiales, con el fin de perjudicar a una figura política de la oposición”.