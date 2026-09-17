La boda del hijo mayor de Donald Trump financiada por un oligarca ruso cercano al Kremlin

“Era todo lo que soñábamos y más. » Así describió Bettina Trump, la esposa de Donald Trump Jr., el hijo mayor de Donald Trump, las festividades de su boda en junio en Instagram. Las festividades fueron financiadas por un empresario ruso vinculado al Kremlin, reveló el lunes 14 de septiembre el sitio de investigación ProPublica.

La pareja confirmó la información el lunes. Donald Trump Jr. y Bettina Trump escribieron en un mensaje cofirmado publicado en la cuenta de Instagram de esta última que su “estimado amigo” Umar Kremlev había hecho y “ofreció muy generosamente dos noches increíbles” festividades en las Bahamas en mayo.

Según ProPublica, Umar Kremlev gastó varios cientos de miles de dólares para financiar estas recepciones. Entre los gastos, enumerados por el sitio de la investigación: el alquiler de una isla privada, alojamiento para invitados, fuegos artificiales, etc.

“Este fue un regalo de bodas extraordinariamente generoso de parte de un amigo y estamos profundamente agradecidos”escribieron Bettina y Don Jr. Nada más. Donald Trump no asistió ni a la ceremonia de la boda ni a las festividades, diciendo oficialmente que tenía que quedarse en Washington debido a discusiones relacionadas con la guerra en Irán.

Umar Kremlev dirige la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), de la que se separó el Comité Olímpico Internacional tras múltiples advertencias sobre su gobernanza financiera y cuestiones éticas.

Según un comunicado de prensa de la IBA, Vladimir Putin le otorgó la Orden de la Amistad, una distinción oficial rusa, en abril de 2026. El texto iba acompañado de una fotografía que mostraba a los dos hombres dándose la mano. La IBA también publicó fotografías de Donald Trump Jr. junto a Umar Kremlev en un evento en Estambul en septiembre de 2025.

ProPublica, por su parte, publicó una fotografía grupal tomada durante la boda en la que, según el medio, aparece la parte superior de la cabeza de Umar Kremlev.

Según el medio de investigación ruso Proekt, este empresario, originario de Tayikistán, comenzó su carrera como promotor de boxeo antes de establecer vínculos con el FSO, el servicio federal ruso para la protección de las personalidades.

Según el sitio de investigación, Umar, nacido como Umar Nazarovich Lutfuloev, cambió su nombre y religión (es musulmán de nacimiento) para complacer a los altos funcionarios del FSO, a través del boxeo. Toma así el nombre de Kremlev, por su buena proximidad al Kremlin y aumenta las visitas a las iglesias ortodoxas y, sobre todo, las donaciones a “obras agradables a Dios”.

Según Proekt, también es miembro de los “Lobos de la Noche”, un club de motociclistas pro-Kremlin cuyos miembros viajaron en gran número a Crimea después de su anexión por Rusia en 2014. Algunos también lucharon junto a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.

“ Es lamentable que un acontecimiento tan personal y feliz se presente como algo político o sospechoso simplemente por la identidad o el origen de una persona. », añaden Donald Trump Jr. y Bettina Trump.