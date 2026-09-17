Sydney Sweeney se desnuda para un anuncio en un sitio de apuestas deportivas y escandaliza a muchos deportistas

Sydney Sweeney muy desnuda exaltando los méritos de un sitio de apuestas deportivas: la actriz estadounidense de 29 años provoca indignación entre muchos deportistas que critican un “sexualización” del deporte femenino.

La heroína de la serie “Euphoria” y la película. “La señora de la limpieza” Aparece desde el viernes 11 de septiembre en un spot de la plataforma Novig, de la que es accionista. Durante 58 segundos, la actriz posa normalmente desnuda con accesorios deportivos (guantes de boxeo, pelotas, raqueta, palo de golf, etc.) con el objetivo de promocionar las apuestas. “Ni de guerra, ni de muerte, ni de política. Sólo deporte »…

Tras su difusión en las redes sociales, el spot desató el aluvión de muchas deportistas de alto nivel que lo vieron como un “regresión”. La ex nadadora australiana Ariarne Titmus dijo “furioso”. “No sólo es una afrenta a todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también a todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia, unión…”escribió el cuatro veces campeón olímpico en Instagram, criticando “un mundo donde la monetización de los cuerpos de las mujeres y la sexualización de los deportes femeninos siguen siendo algo común”.

“Falta” : la triatleta francesa Mathilde Tily escribió por su parte que“ninguna cantidad de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta imagen” cuando las atletas “Seguimos luchando por el mismo reconocimiento, las mismas bonificaciones… y mucho más”.

La nadadora australiana Brianna Throssell, medallista de oro en el relevo 4×100 m en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se graba en diferentes grupos de competición y dice: “¡Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney!” » La velocista estadounidense y campeona olímpica de 200 metros Gabby Thomas transmitió el mensaje. Como la cuádruple campeona europea británica Amy Hunt, que terminó cuarta en los 200 metros en el Ultimate Championships el domingo en Budapest, que se lanzó en la zona mixta: “Sydney Sweeney, ¡así es el deporte femenino!” »

Sydney Sweeney se arquea sobre el capó de un Mustang antes de pasarse las manos por el trasero. Sydney Sweeney todavía estaba arqueada en un sofá, retorciéndose para subirse la bragueta. Sydney Sweeney, escote pronunciado, regañando a la cámara: “¡Oye, en los ojos!” » La campaña de la marca de jeans American Eagle, lanzada el 23 de julio de 2025, no se trata de sutilezas. La hipersexualización de la actriz, denunciada por fans de la serie “Euphoria”, está en pleno apogeo.

Pero fue el eslogan de este anuncio el que causó especial revuelo: “Los genes se transmiten de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis genes/jeans son azules”declara lascivamente la actriz en uno de los anuncios, antes de que un narrador asevere: “Sydney Sweeney tiene unos vaqueros fantásticos. » La frase se basa en un juego de palabras aparentemente inocente entre “vaqueros” Y “genes” (“genes” en inglés) pero que causó inquietud.

En los Estados Unidos de Donald Trump, alquila el “genes” La imagen de una joven blanca, rubia y de ojos azules fue percibida por muchos usuarios de Internet como, en el mejor de los casos, incómoda, eugenista o, en el peor, incluso rayana en el supremacismo blanco. La actriz no se ha pronunciado sobre la polémica. Las acciones de American Eagle repuntaron casi un 20% en una semana, después de haber perdido un 40% desde finales de enero.